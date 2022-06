La autopsia determinó que el subteniente Matías Ezequiel Chirino murió por broncoaspiración, tras haber participado junto a sus compañeros y jefes del Grupo de Artillería Nº 3 de una celebración de iniciación en la unidad militar.

Los once oficiales que participaron de la recepción de bienvenida al subteniente del Ejército Matías Ezequiel Chirino en la localidad correntina de Paso de los Libres, que terminó con su muerte, fueron suspendidos por «presunta falta gravísima» y los familiares y allegados a la joven víctima ratificaron el pedido de Justicia para que los responsables «paguen lo que tengan que pagar».

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, aseguró este miércoles que «es inaceptable que haya habido excesos en una recepción de bienvenida» e informó que a partir de una investigación administrativa de la justicia militar «se suspendió a los 11 oficiales que participaron del asado por presunta falta gravísima».

Además, Taiana aseveró que «tiene que haber tolerancia cero porque hay responsabilidad» en los acontecimientos que derivaron en la muerte del subteniente y dijo que la Justicia «tiene todo nuestro apoyo» para avanzar en las investigaciones que se realizan en forma paralela a las acciones de la esfera militar.

«Estoy conmovido, es horrible lo que ha pasado, nos enteramos el domingo, se puso en marcha la denuncia ante el juzgado por la muerte dudosa de un joven, Matías, (quien) cumplió 22 años el 11 de junio. Es inaceptable que haya habido excesos en una recepción de bienvenida de compañeros», afirmó el ministro de Defensa, en diálogo con Radio 10.

El subteniente, oriundo de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, falleció tras haber participado junto a sus compañeros y jefes del Grupo de Artillería Nº 3 del Ejército Argentino de una celebración de iniciación en la unidad militar de Paso de los Libres, ubicada a 370 kilómetros al sureste de la capital correntina.

El fiscal Mauro Casco informó este martes que la autopsia determinó que la muerte se produjo por broncoaspiración y que «no surgen factores externos en el deceso»

Ezequiel Chirino, padre de Matías, denunció el martes que a su hijo «lo mataron, no fue un accidente, fue abuso de autoridad», sostuvo que los responsables «tienen que ir presos» y prometió que hará «todo lo posible para que se haga Justicia».

En el mismo sentido, Valentina Palma, novia de Matías, consideró que el deceso «fue algo totalmente evitable», relató que el joven le temía a ese agasajo y pidió Justicia para que los responsables «paguen lo que tengan que pagar».

Sobre los hechos en la unidad militar, Taiana sostuvo que «se les hizo un asado de bienvenida, pero hubo un consumo extraordinario de alcohol y la información dice que (Matías) no estaba acostumbrado, se fueron a dormir y el chico se descompone y muere de broncoaspiración»

«Hubo una deformación en el mando, un abuso, eso es lo que denuncia el padre, yo hablé anoche con él», agregó el ministro y afirmó que tiene que «haber tolerancia cero porque hay responsabilidad y fue una recepción que se fue completamente de control».

La novia del subteniente sostuvo que «fue algo totalmente evitable». «Si no hubiese pasado esto, Mati estaría con nosotros, estaría feliz ahora», dijo y recordó que «desde que se recibieron, los chicos le temían a la bienvenida».

«Aspiró su vómito y cualquier persona en un estado normal hubiera reaccionado, pero Mati no pudo reaccionar», lamentó Valentina.

La joven explicó que los compañeros de su novio le relataron lo ocurrido durante la noche del sábado, cuando «los oficiales les exigían tomar, les ofrecían de sus vasos para que hagan fondo blanco».

«Sabían que no tenía otra opción. En el medio de este bautismo, los obligaron a que se tiren a la pileta, a que salgan, se cambien y sigan tomando y comiendo como si nada con el frío que hacía», aseguró Valentina y agregó que «si no hacían lo que les decían, en los cuatro años que les quedaban en Paso de los Libres el trato no iba a ser el mismo».

Sobre este «ritual de iniciación», la joven aseguró que los oficiales habían obligado a los subtenientes a pagar el asado y dijo que en «las capturas del grupo de WhatsApp se puede ver cómo los oficiales detallan las marcas de las bebidas que querían y los cigarrillos, todo esto a bolsillo de los chicos».

«Sé que los compañeros no tienen idea de cómo llegaron a la habitación por el estado de ebriedad en el que estaban; simplemente se despertaron y a Matías estaban haciéndole RCP en el piso», narró Valentina.

Tras reclamar Justicia para Matías, la joven aseveró: «Yo nunca fui a un velorio ni a un sepelio, y nunca pensé que el primero iba a ser el de mi novio porque era un chico muy bueno, muy sano; y ahora por culpa de la negligencia de algunos me lo arrebataron».