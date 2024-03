El serbio cayó ante Luca Nardi por 6-4, 3-6, 6-3 y se despidió del torneo antes de llegar a octavos de final

En una asombrosa vuelta de eventos en la prestigiosa competencia de Indian Wells, el destacado tenista serbio Novak Djokovic, clasificado número 1 en el mundo, ha sido eliminado sorpresivamente en su segundo partido del torneo por el joven italiano Luca Nardi, un ‘lucky loser’ que ocupa el puesto 123° en el ranking ATP (6-4, 3-6, 6-3). Este encuentro, definido por momentos de tensión y sorpresa, ha dejado a los aficionados y espectadores testigos de uno de los partidos más inusuales en la historia reciente del Masters 1000 de Indian Wells.

El encuentro comenzó con Djokovic cediendo la primera manga, aunque se recuperó rápidamente en la segunda. Sin embargo, fue en el transcurso de este segundo set donde se produjo un momento particularmente inusual: Djokovic ejecutó su servicio y, en respuesta, Nardi devolvió el tiro después de detenerse brevemente, pensando que la pelota había sido mala.

Ese impasse desconcertó completamente a Djokovic, quien no obstante intentó continuar el juego con un drop. Nardi, anticipándose, avanzó hacia la red y consiguió el punto, lo que llevó a una discusión entre Nole y el umpire por la peculiar situación. El serbio expresó su incredulidad y frustración, señalando que Nardi se había detenido, lo que lo había confundido por completo.

“Él frenó, no es una reacción. Literalmente se frenó, me confundió completamente. ¿Cómo no puedes advertirlo? ¿Me estás cargando o qué?”, le reprochó el serbio. A pesar de la acalorada discusión, en la que el umpire le dio su punto de vista, Nardi ganó el punto y, eventualmente, el game, tras quebrarle el saque a Djokovic. Djokovic cayó ante el 123 del ránking y se despidió del torneo (Reuters)

Este episodio no impidió que Djokovic mantuviera la compostura para cerrar el segundo set, extendiendo el partido a una decisiva tercera manga. A pesar de los esfuerzos del serbio por mantenerse en competencia, la noche pertenecía a Nardi, quien, en su primer Masters 1000, emergió victorioso con un marcador de 6-4, 3-6 y 6-3, asegurando su lugar entre los 16 mejores del torneo.

A sus 36 años, y después de haber mostrado vulnerabilidad durante su partido inaugural en Indian Wells contra el australiano Aleksandar Vukic –un encuentro que también lo vio perder un set antes de asegurar su victoria número 400 en torneos Masters 1000–, Djokovic se enfrentaba a altas expectativas. Indian Wells, un torneo celebrado en suelo estadounidense y conocido por sus condiciones desafiantes, había sido conquistado por Djokovic en cinco ocasiones anteriores, la más reciente en 2019.

Su regreso marcaba un momento esperado, pero terminó en una inesperada derrota que recordará tanto por la peculiaridad del evento como por el resultado final.

Luca Nardi, con tan solo 20 años, firmó una de las victorias más significativas de su carrera al vencer a uno de los deportistas más laureados en la historia del tenis. Este triunfo no solo le otorgó un lugar destacado en Indian Wells sino que también lo posiciona como el primero en vencer a Djokovic con un ranking tan bajo en un torneo de gran envergadura, ya sea un ‘grande’ o un Masters 1000. Anteriormente, la última derrota de Djokovic frente a un jugador fuera del ‘Top 50′ había ocurrido en este mismo torneo en 2018 contra Taro Daniel, entonces en el puesto 109.

Al mismo tiempo el italiano se convirtió en el cuarto jugador con peor ránking en vencer a un número 1 en este tipo de torneos (El último fue el N° 175 Kokkinakis a Federer en 2018), así como también se metió entre los cuatro jugadores menores de 21 años en superar a Nole en pista dura.https://www.espn.com.ar/core/video/iframe?id=13363460&endcard=false&omniReportSuite=wdgespge

Cabe recordar que el italiano había perdido en la segunda ronda de las clasificaciones contra el belga David Goffin, pero accedió al cuadro principal en calidad de ‘perdedor afortunado’, avanzando directamente a la segunda ronda, en la que ganó al chino Zhizhhen Zhang.

Con respecto a su histórica victoria, el joven comentó ante la prensa: “Es un sueño hecho realidad. Antes del partido, le dije a mi entrenador que mi objetivo era no perder 6-1 6-1, pero después de tres o cuatro juegos me di cuenta de que podía ganar el partido. Me encontraba muy bien en los intercambios de fondo de pista y el hecho de que hubiera viento creo que me benefició bastante”.

“Para mí, Djokovic es el mejor tenista de todos los tiempos, así que nunca podré olvidar lo que hice hoy. Durante más de diez años de mi vida he visto sus partidos y la gran ventaja que tuve hoy es que él no me había visto jugar. Me puse muy nervioso cuando sacaba para ganar el partido, así que decidí meter los primeros servicios. No sé, esto es increíble”, sentenció Luca Nardi, visiblemente emocionado