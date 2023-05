En el Parque Industrial desarrollan pruebas con energías limpias para uso domiciliario. También realizaron pruebas en motores nafteros. Proyectan pruebas en automóviles para desarrollar un proceso de reconversión. Aspiran exportar a mercados mundiales.

Por Ariel Pacheco

Como parte de la visión estratégica que lleva adelante Misiones en el desarrollo sustentable, el Parque Industrial de la Innovación de Posadas (PIIP) trabaja en la generación de nuevas energías limpias. En este sentido, los profesionales de la planta avanzan con diferentes pruebas en los proyectos para la producción de hidrógeno y amoníaco verde. Al respecto, el titular del PIIP, Christian Piatti, explicó a canal12misiones.com que poder contar con la producción propia de una energía 100% limpia, “es lo máximo a lo que podemos anhelar en producción energética“.

En el caso del desarrollo de hidrógeno verde, el funcionario comentó que el proyecto nació dos años atrás, como una posible solución a la falta de acceso a la red nacional de gas natural. Precisamente, Piatti afirmó que las primeras etapas del programa Hidrógeno Misiones funcionaron muy bien “sobre todo en la parte de uso domiciliario“. Luego, comentó que realizaron pruebas en un pequeño motor que tiene acoplado un generador naftero, con un carburador para que funcione a gas o hidrógeno envasado. “Esto nos permite realizas las pruebas de rendimiento, presión, compresión y durabilidad que tiene el equipo”, aseguró.

Proceso de reconversión

El próximo paso en el proceso de desarrollo de esta nueva alternativa energética prevé, antes de fin de año, probarlo en un motor naftero de un auto, en un sistema similar al uso del Gas Natural Comprimido (GNC), utilizado mayormente en Buenos Aires. Para esta prueba, utilizarán hidrógeno comprimido para alimentar a este tipo de vehículos. El objetivo a futuro, según Piatti, es llevar adelante un proceso de reconversión de los autos nafteros a este tipo de energías 100% limpias, para proteger el ambiente y evitar la contaminación.

El proyecto Hidrógeno Misiones busca reemplazar el uso de gas domiciliario y ser un combustible alternativo para vehículos. Foto: Lautaro Barrientos.

Al respecto, el presidente del PIIP destacó que se trata de un combustible que se puede producir en la provincia “sin depender de nadie, con el solo hecho de apretar un botón y que salga hidrógeno a partir del agua y de la energía solar“. En la misma línea, el funcionario resaltó que al utilizar hidrógeno para alimentar a los motores, “por el caño de escape sale agua, es decir el residuo de combustión es agua”. De esta manera, el novedoso sistema evita la contaminación y no emite gases de carbono a la atmósfera.

Ley de Hidrógeno para impulsar las inversiones y exportar a nuevos mercados

En las últimas horas, la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, confirmó que enviará a la Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto que planteaestablecer un marco normativo para el sector. Entre los aspectos más relevantes del proyecto de Ley de Hidrógeno, la funcionaria adelantó que “contemplamos el hidrógeno azul, a partir del gas con captura de carbono; el verde con fuentes renovables y el rosa desde el know how ya adquirido por la Argentina en materia nuclear”, no se incluyó al hidrógeno gris.

Con un pequeño generador, los profesionales evaluando el rendimiento del Hidrógeno verde como combustible. Foto: Lautaro Barrientos.

Entre los ejes, señaló que apuntan a la certificación en origen, con la creación de instituciones que verifiquen el origen de la producción, para desarrollar las cadenas locales de valor. “Además se monitorearán los estándares de emisiones, con beneficios fiscales y un régimen diferencial que premia al hidrógeno verdepor sobre el azul”, indicó.

El proyecto prevé una serie de incentivos financieros entre los que se destacan la estabilidad fiscal por 30 años; el acceso al mercado libre de cambios; la amortización acelerada del impuesto a las Ganancias; beneficios financieros; derechos de exportación incrementales y diferenciados según cada tipo de proyecto.

Este año probarán el uso de hidrógeno verde en automóviles. Foto: Lautaro Barrientos.

Por este motivo, la Provincia apunta a desarrollar esta nueva energía, teniendo en cuenta que partir del año 2050, los automóviles nafteros dejarán de producirse para pasar directamente a móviles eléctricos o con hidrógeno. En este sentido, Piatti adelantó que de a poco, finalizadas las pruebas de campo y eficiencia, buscarán replicar el desarrollo de estos productos en toda la provincia. Una vez que se establezca la reglamentación nacional, buscarán comercializar el gas combustible sustentable a los mercados mundiales.

Amoníaco verde de exportación

Más adelante, el ingeniero misionero comentó que en simultáneo, el Parque Industrial trabaja en el proceso de investigación para la producción de amoníaco verde. En ese sentido, explicó que utilizarán el hidrógeno verde para mezclarlo con nitrógeno y obtener amoníaco, que es un poderoso fertilizante utilizado a nivel mundial. Precisamente, el funcionario contó que los ingenieros y técnicos que conforman el equipo, trabajan en la construcción de un pequeño reactor para fabricar amoníaco. “Será para realizar las primeras pruebas en escala, acorde a nuestra planta piloto que produce un metro cúbico por hora de hidrógeno”, indicó

Piatti adelantó que con el amoníaco verde apuntan a trabajar no sólo fertilización, sino en la posibilidad de usarlo como combustible para el uso local. Además, comentó que en la actualidad a nivel mundial, se plantea utilizar amoníaco en los barcos en lugar de combustibles. Por este motivo, teniendo en cuenta que la demanda mundial es escasa, “con una pequeña inversión provincial podemos entrar a un mercado muy importante. Es parte de la visión estratégica de desarrollo”, resaltó.

Por otra parte, el titular del PIIP valoró las ventajas logísticas que tiene el amoníaco, ya que en la actualidad se transporta en barco hacia todo el mundo. “Esto nos permite tener un proceso de comercialización más rápido, más directo y probablemente de exportación al tener una planta de amoníaco en el parque industrial”, proyectó. Cabe destacar que el 90% del amoníaco disponible en el mundo, al ser realizado a partir de gas emite carbono a la atmósfera y no es renovable. En cambio, el porcentaje restante es producido mediante procesos sustentables y renovables.

Hasta el momento, las evaluaciones de ambas energías limpias tuvieron resultados favorables. Foto: Lautaro Barrientos.

Impulso provincial

La visión estratégica del Gobierno provincial en materia energética, quedó reflejada en el discurso del gobernador Oscar Herrera Ahuad, en el marco la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura. “Presentamos el proyecto de Hidrógeno Misiones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizada en Egipto”, explicó el primer mandatario provincial.

Precisamente, a través del Consorcio de Hidrógeno en conjunto con el INTI y el sector privado, “desarrollaremos lo que será el primer hidrolizador fabricado en nuestra provincia y este año 2.023 ya nos encuentra proyectando pruebas en motores de combustión interna para movilidad sustentable”, expresó.

Fuente Canal 12