Silvina Luna se encuentra internada, sedada y con respirador en el Hospital Italiano, el centro donde se hace diálisis y siguen de cerca su camino hacia el trasplante de riñón. Fue hace una década cuando la modelo comenzó a experimentar el calvario de las consecuencias por las cirugías estéticas realizadas por el cirujano misionero Anibal Lotocki.

Años después, y tras un duro proceso en el cual su salud se deterioró progresivamente, actualmente la situación de Silvina es tan delicada que necesita hacerse diálisis tres veces por semana durante cuatro horas cada vez para poder filtrar la sangre, ya que sus riñones no lo pueden hacer porque han dejado de funcionar. En este estado, la única solución para que la modelo pueda volver a tener una vida normal es recibir un trasplante de riñón.

Todo esto producto de los procedimientos médicos realizados por el cirujano Anibal Lotocki, el cual le inyectó biopolímeros (polimetil metacrilato) en glúteos y muslos, lo que le provocó una hipercalcemia e insuficiencia renal a la exparticipante de Gran Hermano.

Desde entonces, su calidad de vida empeoró. Primero comenzó con varios análisis mensuales y algunas intervenciones para extraer las piedras que se le formaban en el riñón, pero luego necesitó diálisis y finalmente un trasplante de riñón, que todavía no sucedió.

Anibal Lotocki, médico cirujano. Foto: Clarín.

Por este hecho, Lotocki fue condenado por el Tribunal Oral y Correccional N°28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión (y 5 de inhabilitación para ejercer la medicina) por el delito de lesiones graves en una causa que le inició de manera conjunta Silvina con Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.

Silvina Luna necesita un trasplante de riñón

A mediados de febrero, Silvina Luna les contó a sus seguidores que había recibido una noticia dramática. Sus médicos de confianza le anticiparon que necesitaba un trasplante de riñón para mejorar su calidad de vida, ya que la insuficiencia renal provocada por la mala praxis de Aníbal Lotocki estaba en su etapa más crítica.

“Estoy agradecida por la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento. Gracias a todos los periodistas, medios gráficos y televisivos.

contarles lo que estoy viviendo y lo que estoy padeciendo hace 12 años. Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido a las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado”, escribió conmovida.

(Con información de TN)

