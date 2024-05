Funcionarios del Estado provincial mantuvieron reuniones de trabajo con secretarios nacionales para desarrollar líneas de acción en materia de economía del conocimiento. Desde Nación destacaron la sinergia entre el sector público y privado que promueve el modelo económico de la provincia.

Esta semana, directivos de Silicon Misiones se reunieron con las principales secretarías de la Nación, dedicadas al desarrollo de las pymes y la economía del conocimiento. El objetivo fue trazar líneas de acción en conjunto para avanzar en potenciar el desarrollo de los emprendedores locales y pautar estrategias de inversión.

La presidenta de Silicon Misiones Alicia Penayo brindó detalles a Canal 12 sobre el encuentro. Informó que formaron parte de la mesa de trabajo el secretario de PyME, Emprendedores y Economía del Conocimiento Marcos Ayerra; el subsecretario de Economía del Conocimiento Santiago Pordelanne; y el subsecretario de Desarrollo Emprendedor Pablo Gutiérrez Oyhanarte.

Penayo sostuvo que el primer paso fue trazar una agenda “para fortalecer la economía del conocimiento en la provincia, pensando conjuntamente acciones concretas que potencien a nuestros emprendedores y al talento local”. A partir de su promoción, añadió que buscan incentivar “a más investigadores a dar el salto para crear un impacto real”.

Entre los ejemplos que dio sobre posibles objetivos, mencionó la posibilidad de incorporar más capacitaciones en convenios con las principales casas de estudio del país. Por otro lado, anticipó que se creará un programa para “mejorar la capacidad de recibir distintos financiamientos por parte de fondos de inversión”.

Además, destacó la mirada que tiene Nación sobre el trabajo que se realiza en la provincia hace varios años con sus políticas públicas. “Ellos realmente están sorprendidos por el state of the art que hay aquí, en la región no hay nada parecido”, subrayó la funcionaria.

En esa línea, agregó: “Lo que mas les llama la atención es que nos adelantamos en el sentido de trabajar con el sector privado de una manera totalmente innovadora para un organismo público”. Y concluyó que “en ningún otro lugar hay una voluntad política orientada tan concretamente a la innovación en tecnologías y al emprendedurismo”.

Canal12misiones