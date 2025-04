Con motivo del aumento en el consumo de pescados y mariscos durante Semana Santa, la Municipalidad de Posadas intensifica controles en comercios del rubro e informa a la comunidad sobre buenas prácticas para una compra y manipulación seguras.

Ante el incremento en la demanda de productos de origen marino, el municipio, a través de sus áreas de control bromatológico e higiene alimentaria, inició operativos de inspección en comercios y puestos de venta de pescados y mariscos. Las acciones están centradas en garantizar que estos alimentos cumplan con las condiciones higiénico-sanitarias necesarias y hayan sido re-inspeccionados.

Además, con el fin de proteger la salud de los consumidores y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), se difunden una serie de recomendaciones a tener en cuenta al momento de adquirir y manipular pescados y mariscos en el hogar:

Durante la compra:

-Elegir siempre comercios habilitados y con buenas condiciones de higiene.

-Asegurarse de que el pescado esté fresco: ojos brillantes, escamas adheridas, carne firme, pigmentación viva y sin olor intenso.

-Los mariscos deben estar vivos (en el caso de los moluscos bivalvos) o mostrar piel húmeda y carne elástica.

-En productos congelados, verificar que los envases estén en buen estado y sin presencia de cristales de hielo.

-Utilizar diferentes bolsas para separar alimentos crudos de los listos para consumir y mantener la cadena de frío durante el traslado.

Almacenamiento adecuado:

-Guardar los productos en recipientes cerrados dentro de la heladera o freezer.

-Refrigerar el pescado fresco inmediatamente, por no más de 1 a 2 días.

-El pescado congelado puede conservarse hasta tres meses a temperaturas entre -12°C y -18°C.

-Descongelar siempre en heladera, nunca a temperatura ambiente.

-No volver a congelar un alimento ya descongelado.

Durante la cocción:

-Asegurarse de que el pescado esté bien cocido: debe adquirir un tono blanco opaco y deshacerse fácilmente.

-En el caso de moluscos bivalvos, desechar los que no se abran tras la cocción.

-Consumir los alimentos recién cocidos sin dejarlos a temperatura ambiente.

Medidas de higiene:

-Lavar bien las manos con agua caliente y jabón tras manipular pescados o mariscos crudos.

-Limpiar y desinfectar todos los utensilios, superficies y tablas de cortar utilizados.

Estas medidas permiten disfrutar de alimentos de calidad durante las celebraciones pascuales, cuidando la salud de toda la familia.