Se invita a los artesanos y/o emprendedores de Leandro N. Alem que se dediquen a la elaboración de productos relacionados a la Semana Santa (canastas, huevos, roscas, conejos, etc.) y/o que comercialicen productos que no sean artesanales, pero que estén vinculados a la temática en cuestión (biblias, devocionarios, iconografía religiosa, etc.) a participar de la Feria Pascual que se realizará durante los días 23-24 y del 28 de marzo al 2 de abril en el marco de las actividades de Semana Santa en Alem.

La misma se desarrollará en el parque temático de Av. Libertador N° 598. Ingresando al siguiente link podés inscribirte del 26/02 al 8/3 inclusive.