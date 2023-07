La tercera edición del festival de cerveza artesanal “UNA+” tendrá lugar este jueves en el predio La Cascada y los preparativos se encuentran a pleno para vivir un ‘Día del Amigo’ espectacular. El ambiente se vislumbra cargado de entusiasmo y altas expectativas. Los organizadores y emprendedores de la ciudad y otros puntos de la provincia trabajan arduamente para ofrecer una experiencia única.



Desde hace semanas, los productores cerveceros se han estado preparando con dedicación, perfeccionando sus recetas y seleccionando los ingredientes para deleitar a los asistentes con una variedad de sabores. La diversidad de más de 60 estilos promete sorprender hasta a los paladares más exigentes.



Mientras tanto, los stands gastronómicos ultiman los detalles en sus cocinas móviles, preparando una oferta de comidas para todos los antojos. La música, por supuesto, será una parte esencial del festival. Los DJ’s están afinando sus mezclas para ambientar cada rincón con los ritmos más pegajosos y vibrantes. No faltarán las canciones que harán bailar a todos, creando una atmósfera festiva que llenará el aire de energía y alegría. Y eso no es todo, habrá dos bandas, ‘Bacana’ y ‘Sensaçao do Samba’, cuyos grupos compartirán su pasión por la música con el público, creando momentos inolvidables durante la velada.



La Cascada de la Costanera se está engalanando con decoraciones coloridas, creando un espacio acogedor y festivo para recibir a los visitantes. Los puestos de venta de cerveza y comida están siendo montados y listos para atender a los ansiosos asistentes. Habrá ‘Happy Hour’ de 17 a 19 hs, además de los distintos sorteos y premios que se harán durante toda la noche.



«UNA +» no solo será una oportunidad para celebrar la amistad, sino también para apoyar a los emprendedores locales y disfrutar de un evento que promueve el talento y la creatividad de la región. El día del amigo está a punto de convertirse en una experiencia única, con cervezas exquisitas, gastronomía deliciosa, música enérgica y un ambiente lleno de alegría. El evento promete ser una celebración inolvidable para todos los asistentes.

