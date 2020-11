Con ponencias locales de diferentes provincias, analizaron los marcos regulatorios adoptados por las legislaciones municipales y nacionales en materia de autocultivo y sus beneficios medicinales.

En el marco del Legislar 2020, se llevó adelante un conversatorio especial sobre Cannabis Medicinal y Derecho a la Salud. Durante esta instancia y junto a las autoridades nacionales invitadas se dio a conocer la normativa vigente en cuanto a la regulación de dicho cultivo y los beneficios que tiene en el ámbito medicinal.

Legislar 2020, surge como un camino hacia el fortalecimiento institucional y legislativo, mediante el surgimiento de nuevas herramientas de gestión e innovación tecnológica, con el objetivo de brindar a los vecinos una tarea acorde a las soluciones que necesitan.

Dando apertura al conversatorio, el presidente del HCD, Facundo López Sartori agradeció la participación de cada referente provincial: “Realmente creo que la jornada del día de hoy, de diferentes aspectos y lugares del país, me parece una de las actividades de mayor de resonancia en materia de salud (…) Escuchar las diversas voces y las experiencias sobre esto es importantísimo”.

El evento encabezado por la directora de Promoción y Fortalecimiento Ciudadano para el Acceso a Justicia de la Municipalidad de Posadas, Carolina Rodríguez y el abogado integrante de RESET – Política de drogas y DDHH, Marcos Chigal contó con la presencia de la diputada Nacional por Río Negro, Ayelen Sposito; el concejal de San Vicente (Bs. As), Andrés Lorusso; el concejal de Corrientes, José Salinas; la edil de Rosario (Santa Fé), Jesica Pellegrini y el concejal de Mar Chiquita (Bs. As), Alejandro Cueto.

“Nos parecía que era una deuda histórica que existía con el derecho a la salud y con la información sobre todo certera (…) que pudiéramos pensar en los derechos de las personas que hace tiempo venían postergadas e incluso estigmatizadas por el uso del Cannabis medicinal”, aportó Rodríguez.

Seguidamente el abogado Chigal, recordó que la Ley 27350 que es la que regula a nivel nacional el uso del Cannabis, orientado a las consecuencias científicas por su forma medicinal e hizo referencia a su evolución de la iniciativa en diferentes provincias: “vimos en su momento, una alternativa de solución a las personas que cultivaban, que se proliferó absolutamente el autocultivo, que es una técnica milenaria y que se ha proliferado inmediatamente ante el incumplimiento del Estado (…) buscamos avanzar en una regulación, es decir no tanto echarle la culpa al estado nacional en haberse quedado con la regulación, sino que encontramos la regulación en los locales. A nivel provincial ha habido muchos avances, como Santa Fé que ya presentó un proyecto de Ley y tiene media sanción. También en Buenos Aires. En Rio Negro, también sé que había una iniciativa popular (…) en este sentido los municipios son los que mejor han avanzado (…) Hoy el contexto es otro, hay una nueva reglamentación de esta Ley, se ha reglamentado el artículo 8, que permite a los que autocultivan acceder a un registro y lo único que hace esta autorización, es quitarlas de la clandestinidad”.

Sposito, diputada Nacional por Río Negro, expresó : “poder reencontrarnos de todas las provincias, en algo así, con una temática tan importante como la que estamos hablando (…) Contarles un poco como fue que presentamos esta ordenanza en San Antonio Oeste en 2019, en mi año de gestión como concejala, veníamos hablando con la Asociación de Cannabis Terapéutico de San Antonio con la posibilidad de presentar algo así desde el primer momento que presentamos el proyecto y, que el resto de los concejales, asumieron el compromiso, dimos un paso adelante”.

Relatando el caso de una madre que solicitó la protección de la justicia por temor a ser perseguida por el autocultivo, y fue denegada, el concejal de Corrientes, José Salinas, contó que “esto me motivó a comenzar a investigar la cuestión y a bregar en todos los impedimentos legislativos que hubo en el país (…) es una innovación, este tema de estar otorgando más de 50 permisos a cultivadores. En el momento que presente ya tenían 41 permisos y lo deje por escrito a mis pares y de que vieran que había municipios que estaban llevando adelante esto (…) estamos ante una cuestión de ampliación de derechos. El día que se reglamentó esa Ley, fue un día que amanecí con más amplitud de derechos, me levanté muy feliz”.

Movilizando la iniciativa popular y acompañado por un concejal que tenía una hija con Autismo, el legislador municipal de San Vicente (Bs. As), Andrés Lorusso relató: “fue el día más feliz, no quedó nadie sin aplaudir de pie la intervención de nuestro compañero, que lo único que pedía era poder cultivar tranquilo para poder cuidar a su hija y se consiguió la aprobación de una ordenanza, se contempló la asesoría de referentes del Conicet, se generó un consejo consultivo, también se propuso los cultivos comunitarios y solidarios que para nosotros fue todo un logro y se autorizó la realización de convenios. Se logró que se reglamente varios artículos de la ordenanza y que el municipio contrate dos profesionales que hacían seguimiento del dolor (…) me enorgullece que San Vicente, haya sido el primer municipio que proveyó de aceite de Cannabis Medicinal, en articulación con los médicos, a las personas que realmente lo necesitaban”.

Por su parte, la edil de Rosario (Santa Fé), Jesica Pellegrini comentó sobre la lucha que llevaron adelante como referentes de movimientos sociales hasta llegar a la Ordenanza que presenta un registro de cultivos de Cannabis en su ciudad “fue un camino muy largo que emprendimos con ocho mamás, en instancia judicial además de la lucha que acompañó por fuera de las instituciones y que hoy tiene su broche de oro con la implementación nacional (…)”.

Finalizando las ponencias, el concejal de Mar Chiquita (Bs. As), Alejandro Cueto explicó que “desde el año pasado el municipio está adherido a la Ley, pero no se había hecho su regulación (…) hicimos varias reuniones con la dra. Collman del Conicet y en el día de hoy, se aprobó por unanimidad una Resolución en que solicitó al intendente la reglamentación de este tema y le adjunto un proyecto de regulación”.

