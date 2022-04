El evento tuvo lugar en el Salón Oval del Ministerio de Educación de la Provincia de Misiones, ubicado sobre la calle Miguel Dávila al 976, alrededor de las 10 de la mañana y tuvo por eje principal la exposición del libro sobre el 1° Simposio Municipal de Investigación, Extensión y Desarrollo Social y la promoción del 2° Simposio que se realizará en junio de este año, más precisamente los días 22 y 23.

El evento estuvo encabezado por el titular de la unidad de coordinación Agencia Universitaria, el Lic. Carlos Vigo, quien estuvo acompañado por el Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología Miguel Sedoff y la Subsecretaria de la misma entidad, Cielo Linares.

En principio, el lic. Vigo agradeció la oportunidad de realizar la presentación con la colaboración del gobierno de la provincia y explicó que se trata de un libro publicado a través de Editorial Universitaria, perteneciente a la Universidad Nacional de Misiones, que reúne las investigaciones de 16 instituciones de educación superior tanto públicas como privadas, planteadas en torno a once ejes temáticos. En este sentido, Vigo también agradeció “la visión estratégica e inclusiva del Int. Leonardo Stelatto” por promover el marco necesario para que el conocimiento de la comunidad académica se vuelque en la sociedad y su desarrollo.

En esa misma línea, sostuvo que los ejes del 2° simposio fueron re significados para contemplar tópicos que no formaron parte de la primera experiencia. Al respecto, Vigo manifestó que Posadas se destaca como en la región por su amplia oferta académica. Detalló que “en la actualidad existen cinco universidades en Posadas y más de 43 institutos de formación superior”, y que a su vez, “la vida universitaria mueve alrededor 680 millones de pesos por mes” en la ciudad. A partir de este panorama, el simposio es una respuesta a la pregunta que surge desde la coordinación de Agencia Universitaria es: ¿Qué pasa con el conocimiento que se genera en la ciudad?

En continuidad con la presentación de Carlos Vigo, el ministro Miguel Sedoff celebró la publicación del libro sobre el 1° Simposio Municipal, destacando que “se trata de un reservorio de ideas y reflexiones para pensar la ciudad”. Asimismo, manifestó que “significa que hay una gran oferta y un trabajo de retención de los estudiantes. Tenemos carreras que interesan e importan” y agregó que “estamos generando profesionales que eligen quedarse en Misiones”.

Sobre esto último, destacó que “es fundamental para desarrollar programas que no provengan de la centralidad”, aclarando que “las políticas que bajan desde las entidades nacionales son prolijas pero carecen de un contraste local”. Por lo tanto, la publicación del Simposio comprende un desafío ya que“las grandes ideas sin gestión ni continuidad son sólo eso, grandes ideas que no llegan a tener un impacto en el desarrollo concreto”. Al respecto, destacó no sólo el desarrollo técnico, sino la formación de profesionales “que imaginen escenarios diferentes para la ciudad”.