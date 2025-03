Renuncias, divisiones y falta de liderazgo profundizan la crisis del PRO en Misiones, que sigue el mismo camino de desintegración de sus socios de Juntos por el Cambio, la UCR y Activar.

En un lapso de 24 horas, el PRO en Misiones profundizó aún más su crisis partidaria, con la renuncia de Natalia Dörper, ex candidata a vicegobernadora y uno de los referentes históricos de peso, Alfredo Schiavoni. Estas deserciones en la oposición son similares a las acontecidas en el socio de PRO en la coalición Juntos por el Cambio, la UCR, con dirigentes que tomaronn otro rumbo para alinearse a los intereses del gobierno nacional.

En su análisis, el periodista especializado en política Juan Carlos Arguello, sostuvo que la renuncia “sorprende por el nombre”. No obstante, resaltó que el partido de Mauricio Macri en Misiones “ya venía con varias fugas”. Entre los factores, explicó, está la dificultad que tiene el ex presidente para conducir las riendas del partido, mientras prosperan las alianzas con La Libertad Avanza, el espacio de Javier Milei.

Un nombre de peso en el derrumbre del PRO

La renuncia de Alfredo Schiavoni resuena por su rol fundacional del espacio político en la provincia, que ya cuenta con 18 años de existencia.. El ex diputado nacional presentó una carta con su renuncia en la que aseguró que “no se siente representado por lo que está sucediendo en el partido”. Cabe recordar que Humberto Schiavoni, hermano del referente, es mano derecha de Macri en el ámbito nacional.

De momento, Alfredo Schiavoni sostuvo que no será parte del armado de ningún otro partido, al menos en estas elecciones. La crisis institucional representa una crisis de identidad: mientras algunos buscan cerrar las filas ante el avance de las fuerzas libertarias, otros buscan plegarse a la nueva política. En ese sentido, Arguello comentó que Schiavoni es uno de los que aboga por plegarse a los designios del oficialismo nacional.

Sin embargo, estos intentos no prosperaron, al menos en el plano provincial. “Nadie sabe, en realidad, quién dirige o conduce el partido”, afirmó Arguello. Incluso, no existen nombres del mismo peso a la vista para ofrecer una alternativa a la gente. Allí es donde aparece el nombre de Natalia Dörper, otra de las personas que renunciaron por estas razones. La ex candidata a vicegobernadora sostuvo que, en este momento, “el PRO no representa los valores con los que yo comulgo”.

Si se tiene en cuenta que hay poca representación de los sectores más jóvenes, y con la fuga de los pocos nombres de peso que supo tener, Arguello pronosticó una posible “extinción del partido en la provincia”. Sobre esto, el periodista argumentó que “mucho tiene que ver el avance de las ideas de La Libertad Avanza por sobre las del PRO, y cómo eso terminó de disgregar lo que quedaba del partido”.