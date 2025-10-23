La semana entrante se pondrán en servicio 39 kilómetros de la nueva línea de 33kV que une la Estación Transformadora de San Vicente, de 132/33/13,2 kV, con la Subestación San Pedro, y que duplicará la energía disponible en esta última localidad.

La nueva línea tiene un trazado total de setenta kilómetros, lo que implica que el 55% se pondrá en servicio para la comunidad. Su construcción se realiza por tramos que se van vinculando y energizando a medida que avanzan los trabajos. Esta metodología beneficia a los poblados de manera inmediata con una infraestructura de última generación.

Este miércoles y jueves se realizan trabajos técnicos para la inminente energización del tramo 3 -de once kilómetros de extensión- que va desde Fracrán hasta Picada San Alfonso y que vincula a los tramos ya energizados identificados como “uno”, entre Terciados Paraíso y el Km 306 de la Ruta 14, y el tramo “dos”, que va desde picada San Alfonso hasta la progresiva 206.

Los trabajos demandan la interrupción del suministro eléctrico al inicio y final de la jornada para usuarios de San Pedro y para quienes viven en inmediaciones de la Ruta Nacional 14. Cada corte de energía o la alimentación alternativa de la localidad por líneas secundarias, son anunciados con anticipación a la población, con la mira puesta en el beneficio innegable que la obra traerá hogares, comercios e industrias de toda la zona.

De qué se trata:

El nuevo tendido de 33 kV entre la Estación Transformadora 132/33/13.2 KV “San Vicente” hasta la Sub-Estación 33/13,2 KV “San Pedro” es una nueva línea que reemplaza a la actualmente utilizada y que está en servicio hace varios años.

Es una infraestructura troncal similar a la que ya se inauguró entre San Vicente y El Soberbio, y que, en principio, duplicará la cantidad de energía disponible que recibirá la localidad y sus zonas de influencia.

A lo largo de su recorrido tiene 22 subestaciones transformadoras, de las cuales la de San Pedro tiene un transformador de 8,5MVA. Paralelamente se amplió la Estación Transformadora de San Vicente que se prepara para la llegada de un nuevo transformador de 44MVA que duplicará la potencia disponible en el Alto Uruguay.

La nueva línea tiene una disposición vertical tipo “line post”, de mayor durabilidad y menor impacto ambiental; está subequipada para una futura segunda terna que acompañará el crecimiento de la región, por lo que su construcción implica una solución a corto, mediano y largo plazo para San Pedro y sus zonas de influencia.