Gaby Natale es una periodista argentina a quien un golpe de suerte en pleno 2001 le cambió la vida. Fue presentadora de un programa norteamericano y pudo crear su propia empresa. Hoy recorre el mundo dando conferencias de liderazgo como una vida de éxito laboral se complementó con su historia de amor.

Gabriela Natale se casó hace 20 años en una boda muy sencilla, sin familiares ni amigos, lejos de su país y en apenas tres minutos. Había llegado hace poco a Estados Unidos, no tenía plata y su trabajo aún no era seguro. Un poco con la amargura de la soledad, ese mismo día, Andy, su marido, le prometió que pronto iban a poder celebrar con todos sus seres queridos en una gran fiesta. Lo hizo mirando a la cámara que el jefe de Gaby le había prestado para inmortalizar aquel momento.

El tiempo pasó. Pasó también la vida, el trabajo, las oportunidades y el éxito. El amor perduró más allá de las distancias y las obligaciones de cada uno. Ellos ya no eran los mismos chicos de veintipico que emigraron con un sueño. Habían crecido y tenían una vida muy distinta a la de aquel entonces. Sin embargo, esa promesa todavía estaba vigente.

Fue así como veinte años después, un día se sentaron y recordaron que todavía había algo por cumplir. Entonces pusieron manos a la obra y sin pausa ni prisa organizaron un nuevo casamiento. Esta vez no sería sencillo, sino que cumplirían con una boda casi de película de Disney: un vestido soñado, un palacio y mucho glamour. Así, Gaby y Andy reafirmaron su amor y volvieron a dar el sí, pero en la Argentina.

De La Plata al mundo

Gaby es una empresaria exitosa, pero no todo siempre fue color de rosas. La mujer que hoy tiene 45 años nació en La Plata y una vez finalizados sus estudios secundarios se decidió a seguir la maestría en periodismo de Clarín y UDESA.

Fue en medio de la cursada cuando comenzó a mirar con otros ojos a un compañero. Poco antes de que finalice la maestría, tomó valor y comenzó a enviarle señales para hacerse notar. Hasta que por fin un día la invitó al cine y empezaron a salir.

Con una relación que recién tomaba envión, en pleno diciembre de 2001 se recibió y comenzó a buscar trabajo. “Como todo graduado, quería recibirme y comerme el mundo, con toda esa energía con la que se empieza una nueva etapa, pero yo tuve el peor timing”, contó entre risas. Es que en aquel entonces el país atravesaba una de sus peores crisis socioeconómicas y el trabajo era lo que menos abundaba.

“Nos agarró toda la crisis. Conseguir un trabajo era super difícil. Yo estaba con mi carpetita en la puerta de los canales, de las radios y la gente era buena onda, pero todos te decían que de una semana a la otra tenían que despedir la mitad de la redacción y ni gratis te daban la oportunidad”, recordó.

En un momento en el que tampoco existían las redes sociales y recién empezaban a surgir los primeros blogs, encontrar una entrada en la comunicación era un tema complejo. “Estuve bastante tiempo buscando hasta que un día me llamó una amiga y me contó que la compañía para la que estaba trabajando iba a hacer una conferencia internacional. Yo ahí me comí la idea de que me querían para algo de comunicación, pero no, mi amiga me llamaba para acomodar sillas y repartir flyers. Como no había plata le dije que sí, pero la verdad es que en ese momento me sentí un fracaso con mayúsculas. Tenía un título universitario, pero no servía”, detalló.

“En ese momento me llamó mi mamá, le dije hola y se dio cuenta de que algo no estaba funcionando bien. Le conté y me dijo ‘¿qué tenés que hacer mañana si estás desempleada?, te levantas, te pones tu mejor ropa y vas a trabajar con la mejor actitud porque nunca sabes cuando puede estar la suerte en tu puerta’”, expresó.

Bueno, un poco de razón tuvo la señora. “Llegué y vi a mi amiga pálida. Me dijo que el traductor le había cancelado, tenía una delegación sin nadie que traduzca y me pidió si podía hacerlo yo. Ahí tiré las sillas y traduje por horas”, contó Gaby.

Ahí, entre contactos y conversaciones, surgió la posibilidad de trabajar para una empresa internacional. Hacía algunas tareas vía email, aunque seguía sin ser algo fijo. “Cuando ellos no me mandaban trabajo, les mandaba yo, hasta que un año más tarde se abrió una vacante para un puesto junior y ahí estaba presente la loca que durante un año les mandaba mails que a veces ni respondían”, rememoró divertida.

Al mismo tiempo, Andy, que ya era su novio formal, recibió una beca para estudiar en Reino Unido. “No teníamos nada y de repente teníamos oportunidades en distintos países”, explicó.

Sin embargo, ninguno quiso que el otro pierda una oportunidad única y cada cual tomo su rumbo. “Antes agarramos el calendario. Nos parecía miserable cortarnos las alas, así que dijimos bueno, vemos cada cuánto nos podemos ver, vemos para qué nos alcanza y así, durante un año, nos vimos cada tres meses”.

La gran pequeña boda

Como la vida los había llevado por caminos distintos, pero el amor era mayor, decidieron finalmente dar el gran paso y empezaron a organizar su casamiento.

De esta manera dieron el sí en una ceremonia de registro civil y en apenas tres minutos. “Nos casamos en Washington y fue durante la mañana para poder ir a trabajar a la tarde y no perder el día”, recordó Gaby. “Me maquillé, me peiné y puse la mejor vestimenta que tenía. Nuestra testigo fue una vecina, que también era argentina y que no vimos más. Fue testigo y camarógrafa con una filmadora que nos prestó mi jefe”, sumó.

Esa cámara fue clave para algo que se concretaría 20 años después. Mientras Andy le ponía el anillo a Gaby, miró al frente e hizo una promesa: “Ya vamos a hacer una fiesta cuando estemos allá, más adelante”, dijo. Ese juramento fue un poco para su amada y otro poco para sus familias que no pudieron estar en ese momento especial.

“Fue una gran ternura, estábamos los dos ahí, nos sentíamos grandes, pero éramos chicos desamparados. No sabíamos a dónde íbamos a vivir, pero creo que él se sintió en falta por no poder celebrar”, señaló la comunicadora.

Con el paso del tiempo, Andy terminó sus estudios y se fue a vivir a Estados Unidos con Gaby. Comenzaron a trabajar en comunicación y después él se dedicó más a la tecnología. Pasaron los años y ambos fueron exitosos en sus trabajos.

Ya instalados, Gaby trabajó como reportera y presentadora de noticias para Univisión. Sin embargo, después de varios años renunció para crear su propia empresa productora de contenido. “Nos ganamos tres premios EMMY en las categorías Mejor Presentador/a de un Show de Televisión en Español y Mejor Show de Entretenimiento en Español. A partir de ahí se abrieron muchas posibilidades y una de ellas era convertirme en autora. A mí los temas de liderazgo y desarrollo personal me encantaron siempre, entonces escribí El Circulo Virtuoso, libro que fue bestseller”, contó.

Gaby entrevistó desde George Bush, el expresidente de los Estados Unidos, hasta el escritor Deepak Chopra y los cantantes Thalía y Enrique Iglesias.

Con los años también comenzó a dar conferencias de liderazgo por todo Estados Unidos y varios países del mundo. “Me encanta derribar barreras. Mostrar en lo que podemos contribuir porque con modelos tan anticuados se pierden talentos”, se quejó.

“Yo empecé en un lugar donde a cámara había que mantener estereotipos, la presentadora formal tenía que ser seria, y la chica del clima sexy y yo no me sentía cómoda con ninguna de las dos porque las personas somos multidimensionales, que tenga ganas de vestirme de colores no quiere decir que se anulen todos mis logros académicos. Hoy al abrirse el juego con redes empieza a haber más multiplicidad de imagen, de voces, estamos lejos de un ideario, pero cambió la época”, sostuvo.

20 años después

Los años fueron pasando. Pasaron los aniversarios, las historias y las anécdotas. Hasta que a poco de cumplir 20 años, reflotó aquella promesa. “Dijimos ‘es ahora’. Nuestros papás ya no eran pibes y queríamos disfrutar bailando con ellos. La pandemia nos cambió la cabeza, no queríamos seguir posponiendo las cosas, así que decidimos casarnos de vuelta”, señaló Gaby.

“Cuando empecé a organizarlo pensé en que el casamiento casual ya lo había tenido, ahora estaba en otra etapa de la vida y quería otra cosa. Eran solo 67 invitados, los más cercanos y fue muy emotivo. Hablaron nuestros papás y se cerró algo que estaba pendiente, ese deseo que tiró mi marido al universo”, rememoró.

Esta vez fue todo más relajado, pero en un lugar soñado. Festejó con un vestido de princesa y en el Palacio Duhau. “La relación era distinta, antes estaban los nervios y ahora queríamos disfrutar, celebrar el amor, pasarla bien. Dijimos unas palabras, contamos cómo lo vivimos y nos dimos las gracias por haber apostado al amor por nuestros sueños”.

Y no quedó todo ahí. “En medio de la ceremonia, mi marido volvió a hacerlo y dijo que en diez años volvemos a festejar”, contó entre risas Gaby.

“Para mí fue muy lindo el camino recorrido, eso yo se lo dije en mi discurso, es mi compañero, fuimos juntos en rutas apacibles, en desvíos, bajadas no tan fáciles. Y es importante querer al otro como es. Yo pienso que si a la otra persona no la aceptas o no la admiras, no sirve. Hay gente que está en pareja con la expectativa de que la otra persona, ahora no, pero más adelante va a cambiar y la verdad es que si no te gusta como es, buscate a alguien que te guste a vos, aunque no sea perfecto”, destacó.

Además, agregó: “Cuando nosotros empezamos a salir con mi marido me dijo ‘lo que más me gusta de vos es tu libertad y quiero que sepas que nunca me voy a anteponer entre vos y tu libertad’, y mi gran aprendizaje hasta que lo conocí fue que no tenía como mujer que elegir entre un gran amor y vivir libre, pero libre de como soy, de no ser una esposa perfecta. Todas las relaciones son diferentes y para mí no hay una fórmula, pero lo importante es que haya claridad en cuál es tu acuerdo y la felicidad sobre él”.