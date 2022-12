Lionel Scaloni apuntó contra la prensa por la polémica desatada ante Países Bajos por los cuartos de final. «Sabemos ganar y perder», defendió al equipo.

Lionel Scaloni brindó la habitual conferencia de prensa previa a los partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, en este caso antes de la semifinal frente a Croacia. El entrenador habló de todos los temas y apuntó contra aquellos medios de comunicación críticos tras el caos frente a Países Bajos en los cuartos de final.

El posible desarrollo del encuentro

«Esperamos un partido como siempre, contra un gran equipo que nos va a poner las cosas difíciles. Las comparaciones con el anterior Mundial no corresponden, son situaciones diferentes, pero son un gran equipo y dan esa sensación de grupo. Va a ser realmente complicado. Croacia juega realmente bien, tiene muy buenos jugadores, tiene una forma y no la va a cambiar. Tiene una tradición futbolística importante».

Los resultados ajustados de Argentina

«El fútbol es esto. Hay momentos en los que hay que defender, atacar… Hay momentos en los que va a pasar lo mismo que el otro día y hay que saber sufrir».

Las críticas de la prensa por el caos final ante Países Bajos

«Hay que sacarse un poco el tabú de que somos esto o lo otro… Sabemos perder y ganar. Perdimos en el debut con Arabia Saudita y cuando ganamos la Copa América (2021) se vio la mejor imagen de deportividad que puede haber: la de (Lionel) Messi y Neymar abrazados. El partido se jugó como se tenía que jugar, el partido termina cuando el árbitro pita el final y listo. Es una impronta que tenemos desde el primer día que asumimos y yo no pienso en si sabemos ganar o perder porque realmente nosotros sabemos lo que somos como grupo, como equipo».

Los elogios a Messi

«Lo de ´Leo´ no me sorprende porque siempre fue así. Tiene ese orgullo y esas ganas de seguir jugando a la pelota que realmente envidio, así que estamos contentos. Vamos a ver si sigue jugando o no, vamos a disfrutarlo y a ver si sigue jugando o no. Queda mucho recorrido todavía, un partido muy difícil el del mañana, y vamos a pensar solamente en eso». Scaloni habló un día antes de Argentina vs. Croacia por el Mundial de Qatar 2022.

La hinchada nacional

«La ilusión es la de todos los argentinos y este equipo juega por ellos, para ellos, para sus familiares, para la gente, y estamos agradecidos al hincha argentino porque todos sabemos lo que cuesta llegar acá. Sabemos lo que significa ver los partidos, pudimos llegar acá y veremos qué pasa en los partidos que faltan».

La exagerada adición de minutos en los encuentros

«Es nuevo esto de dar 8 minutos, 10, 11, 12… Crea un poco de inseguridad en el equipo que va ganando, que piensa que ya tiene el partido ganado, y eso te genera incertidumbre. Se ha visto en muchos partidos, no sólo en el nuestro. Es una situación nueva que está pasando en este Mundial, no digo que sea justa o injusta, pero es nueva. Los momentos son los que mandan y no todos son iguales, depende del equipo al que enfrentás. Holanda empezó a tirar pelotazos para arriba, casi no había juego, y nos generaron una sola situación así».