Facilitando el acceso al diagnóstico temprano sobre VIH e ITS, el Ministerio de Salud Pública de Misiones a través de la Dirección de Bioquímica y el Programa ITS, VIH/SIDA y Hepatitis Virales en colaboración con la División de Diagnóstico ARI, desarrollarán un encuentro denominado “Facilitando el acceso al diagnóstico temprano del VIH e ITS, a través del enfoque en la atención primaria”.

Será el miércoles 25 de junio a partir de las 9 horas en el salón auditorio de la cartera sanitaria provincial.

El encuentro va a reunir a diversos expertos en el tema donde abordarán ejes tales como: situación local del VIH/ITS, infecciones de transmisión sexual, algoritmos en el lugar y pruebas tradicionales, experiencia local POC y control de infecciones, experiencias e implementación de soluciones y ronda de preguntas.

El acceso temprano al diagnóstico de VIH e ITS a través de la atención primaria es crucial para mejorar la salud individual y comunitaria. Al integrar pruebas de detección y consejería en los centros de atención primaria, se facilita el acceso a servicios de salud para más personas, especialmente para aquellas que podrían no tener acceso a otros entornos de atención. Uno de los puntos cruciales será el enfoque en cuanto al correcto procedimiento sobre la toma de muestras denominada “prueba de screening” (o de tamizaje) la cual es un procedimiento médico utilizado para detectar enfermedades o condiciones en personas que aparentemente están sanas, pero que podrían estar en riesgo. Su objetivo principal es identificar individuos que puedan necesitar evaluaciones más profundas y tratamientos tempranos.

Además, y entre otras cosas, van a estar abordando ejes para la planificación de acciones, la identificación de riesgos y el desarrollo de estrategias para minimizar las infecciones.