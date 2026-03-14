Para este sábado se espera una jornada mayormente estable en la provincia de Misiones, con cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso a lo largo del día. Según el pronóstico, la influencia de un sistema de alta presión favorecerá el predominio de condiciones de buen tiempo, con cielos mayormente despejados y un ambiente caluroso durante la tarde.

No obstante, hacia la noche podrían registrarse chaparrones aislados en algunos sectores de la zona centro de la provincia, aunque en general no se esperan precipitaciones significativas.

En cuanto a los vientos, soplarán desde los sectores suroeste, oeste y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 9 kilómetros por hora, y con probabilidad de ráfagas que podrían alcanzar entre 15 y 30 km/h. La calidad del aire se mantendrá en niveles buenos.

Respecto a las temperaturas, la máxima provincial se estima en 35 °C en Eldorado, con una sensación térmica similar, mientras que la mínima se registraría en San Vicente, con 17 °C.

La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, entre 5 y 15 %, y también es baja la probabilidad de formación de nieblas o neblinas durante la jornada.