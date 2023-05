El equipo de Demichelis se enfrentará a Platense sabiendo que San Lorenzo volvió a ganar y ya le pisa los talones.

Dijo Martín Demichelis que River no está para competirle al Manchester City, contestando a un elogio acaso desmedido hace un par de semanas. Desde ya, el CARP no podría verse insertado en la Premier League y al entrenador no le gustó esa comparación. Lo que tampoco le gustaría a Micho, si de ligas inglesas se habla, es que a su equipo le ocurra lo que al Arsenal, que fue líder durante 248 días y llegó a sacarle hasta ocho puntos de ventaja a un MC que se lo comió en la recta final de la temporada y este sábado, sin jugar, gritó campeón.

River llegó a sacarle, también, ocho puntos a San Lorenzo: esta noche de domingo en el Monumental, cuando salga a la cancha para enfrentar a Palermo, serán apenas dos las unidades que separarán al puntero del Ciclón. Un escenario que hasta hace no mucho no se advertía tan probable, salvo para el propio Demichelis: sin dejarse llevar por los halagos que recibía su equipo y por los pronósticos de toda la opinión pública que decían que el CARP iba a desfilar y a ganar la Liga por mucha diferencia, el deté tenía claro que nada en el fútbol argentino es sencillo, que no había lugar para bajar la guardia. Que “cada partido es una batalla” y que si River no saca la gran mayoría de los puntos que le quedan por disputar no alcanzará el título.

Después del triunfo del San Lorenzo de Insua contra Instituto, el partido ante Platense es poco menos que una final y un momento de quiebre en el semestre: River debe mandar un mensaje de autoridad al resto de sus perseguidores. Si dejara puntos en el camino en un Monumental a tope con más de 83.000 hinchas, ofrecerá dudas para lo que viene, quedará más al alcance, con un contexto que de un momento a otro puede tornarse complejo. Y es que si en la Copa Libertadores ya casi no tiene margen en esa especie de triangular que a partir del jueves disputará con Sporting Cristal y The Strongest para clasificarse a octavos, en el torneo no querrá perder distancia considerando, especialmente, que en el último tramo del torneo se enfrentará en forma consecutiva con tres aspirantes al título: el propio San Lorenzo en un Nuevo Gasómetro donde ya alcanzó un récord de imbatibilidad a nivel profesional, con un Estudiantes que desde el clásico con Gimnasia lleva 12 partidos sin derrotas (de los cuales ganó nueve entre todas las competencias) y con Rosario Central en Arroyito, donde no perdió en lo que va del torneo.

Será clave entonces el partido con el Calamar: para ahuyentar dudas y para ganar confianza antes de una parada brava como la del jueves en Lima. Por eso Demichelis no se guardará nada: en todo caso, si hace retoques respecto al 11 que perdió el domingo pasado en Córdoba contra Talleres será porque la apuesta que se vio en el Kempes no resultó: así, volvería un Aliendro que fue trending topic en el mundo River durante toda la semana y que se advierte como una pieza necesaria para equilibrar al equipo. Por lo demás, el cuerpo técnico evalúa si el regreso del Peti, que reemplazará a un De la Cruz tocado (ver aparte), no es el único cambio: por un bajo Rondón ingresaría o Solari o Borja para volver a armar un ataque con dos delanteros.

Enfrente estará un Platense que llega con el envión anímico que representó golear a Racing después de una muy mala racha que lo mantuvo hasta hoy en puestos de descenso directo en la tabla de los promedios: aún sin resignar el ataque, el Titán intentará plantar bandera en Núñez con dos líneas de cuatro comprimidas que buscarán principalmente cortar los circuitos ofensivos del CARP. No, no se la hará nada fácil a un River que esta vez saldrá con presión extra, con San Lorenzo pisándole los talones: partido de alta Tenseón.

