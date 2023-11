El candidato a presidente habló en conferencia de prensa desde la Bombonera, luego del fallo que suspendió las elecciones en Boca.

Se hizo esperar la palabra oficial de Boca después de un día donde su Mundo tan particular recibió el cimbronazo que significó la suspensión de las elecciones previstas para el próximo fin de semana. Y después de más de una hora de lo anunciado, finalmente Juan Román Riquelme se sentó en la sala de conferencias de la Bombonera junto a Walter Kriguer (abogado representante legal del club) para dar sus primeras palabras respecto de la situación.

Pero si bien inició saludando a los presentes (periodistas y los técnicos de inferiores), enseguida le pasó la palabra al letrado, quien en un discurso de formato monólogo enumeró las supuestas irregularidades que encontraron en el fallo y finalizó el alegato anunciando que pedirán que la jueza revoque la medida. Román lo saludó, le dio la mano y lo despidió.

Y ahí sí, se largó. La primera pregunta fue si podría acatar el pedido de Mauricio Macri acerca de votar sin los 13.000 socios que la medida plantea como irregulares. Y la respuesta fue contundente: «Yo quiero votar el domingo, sí. Pero eso ahora es una decisión de la jueza. Que alguien quiera pasar por encima suyo pasa solamente en Argentina».

En la misma respuesta, continuó: “Está pasando por encima a la jueza (por Macri), eso pasa solamente en este país. Si lo digo yo, dicen que Riquelme dijo tal cosa sobre la jueza. Ojalá mañana podamos decirle al hincha que vamos a vivir una fiesta el día domingo que tenemos todo preparado, las carpas están hermosas, estamos ilusionadas con pasarla bien. Queremos que los hinchas disfruten y mucho”

Y siguió…»me da un poco de tristeza y rareza porque amo este país. Tengo que tratar de ayudar del lugar que me toca, tengo que dar todo lo que tengo para que el hincha siga siendo dueño del club, pero sí da una rareza cuando una persona da órdenes libremente cuando hay una jueza de por medio. Ojalá este señor deje disfrutar a los hinchas».

El 9 de Qatar

Consultado por la situación que él mismo puso sobre la mesa y que más temprano Macri aceptó (el pedido del candidato a vice por la oposición para que Boca incorpore al 9 de la selección qatarí y seguir con el sponsor de Qatar Airways), hizo un análisis completo de los dichos del ex presidente.

«Yo no miento. Yo tengo muchos amigos, imaginate que un padre me diga: ´Llevá a jugar a mi hijo a jugar la Copa Argentina si no me enojo con vos´. Me extraña porque a los periodistas no les costaba nada preguntarle: ´¿cómo vas a pedir que lleven a un amigo tuyo a jugar a la primera de Boca?´. Claramente parece que son un poquito más de amigo. Dice que por eso nos quedamos sin sponsor y que tenemos que quedar bien, él tenía que quedar bien, no yo».

Los 50.000 socios de la gestión anterior

Enseguida, arremetió con un tema de estos días: la cantidad de socios que la gestión de Daniel Angelici sumó en su período presidencial:“Lo que sí me pregunto es cómo hicieron para habilitar 51.473 socios. ¿Por qué no le preguntan todo el día eso? ¿Nos puede explicar? En ocho años. ¿No les parece raro? Que en 2019, había 115 mil votantes y ahora tenemos mil menos”.

En otra representación de una escena imaginaria de Macri, Román se preguntó cómo hace el candidato a vice por la oposición para explicar «a su familia, cómo hace para presentarse a presidente y no dejar que el socio vote».

Todo el padrón

«El hincha tiene que entender que estamos ante las elecciones más claras de la historia de nuestro club porque estos señores quieren privatizarlo y no se vota nunca más, pero nunca más. Entonces eso no puede pasar, el club es de los hinchas y nosotros vamos a pedirle a la jueza que nos habilite para votar el domingo y que todos los que están activos estén en condiciones de votar».

Emocionado

De golpe, lo inesperado. En medio de una respuesta en la que hizo una especie de breve retrospectiva sobre su relación con los dirigentes de la oposición, Román se quebró y hasta soltó algunas lágrimas. Su frase, entrecortada, fue la siguiente.

“Hoy estamos en el 2023, desde el año 2000 hace 23 años que nada me sorprende de esta gente. Nada, nada de nada. A mi familia tampoco le sorprende. Hoy la María (su madre) estaba contenta porque siempre hice lo mismo. A la vida vinimos por algo (se quiebra y toma aire para seguir) esto es lo que me tocó y lo disfruto mucho. Así que me pidió que no puedo aflojar y que tengo que ganar las elecciones para que el hincha esté contento”.

Luego, respondió al argumento recurrente de Ibarra y Macri sobre la potestad de formación de los 34 juveniles que debutaron en su gestión. «Estamos felices y volvimos a ser un club de fútbol. Ellos lo quieren para hacer política. Es así de fácil, después que él diga lo que quiera. Es una persona que tiene el ego muy alto, que todo lo que se ganó es por él. Fuimos muy afortunados de compartir lindos momentos con los entrenadores, jugadores. Es muy feo que le quite mérito a los futbolistas. Estamos felices y queremos seguir estando en el club, y no tenemos dudas que lo vamos a conseguir».

Más frases de Román:

Club privado: «Si esta gente vuelve al club pasaremos a ser el primer club privado de la Argentina, pero no va a pasar porque vamos a ganar»

Mensaje pre elección: “Mi mensaje para la sociedad es que sigan siendo bosteros, nada es más lindo. Uno se puede enamorar de una mujer, pero al que le gusta al fútbol se enamora de chiquito hasta el último día de la vida. A los bosteros nos pasa eso. Hace mucho tiempo dije que íbamos a ganar 95-5, me parece que vamos a ganar por un poquito más”.

El aniversario de la final con Real Madrid: “Contra el Real Madrid fue una maravilla, hice lo que me gustaba. Tuve la suerte de tener un entrenador que nos enseñó a competir, que nos hizo creer al hincha que es fácil ganar la copa. Ese partido fue maravilloso, le ganamos al Real Madrid y creo que no sé cuántas finales volvieron a perder ellos. Eso no lo quita nadie».

Su visión del futuro: “Vamos a estar muchos años, no solamente cuatro. Yo tengo la obligación de intentar ayudar a los hinchas de que sigan siendo los dueños del club. Esta gente no puede pisar nunca más este club. No son hinchas, lo quieren para otra cosa».

La Bombonera: «Después de las elecciones, voy a golpear la puerta de casa vecino y le voy a preguntar si están de acuerdo de vender su casa para agrandar la Bombonera. Y si uno de ellos nos dice que no, lo invitaremos a la cancha todos los domingos y miércoles, y haremos nuestra cancha en el mismo lugar. No podemos permitir que estos tres personajes nos quieren nuestro corazón porque si se van a la otra cuadra nos quitan la historia que es gigante».

Sobre la actualidad del equipo: «El último mes nos quedamos sin nafta».