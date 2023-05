El intendente de Garupá Luis Ripoll, en diálogo con Grupo 33 Radio 33, analizó cuestiones coyunturales de la política de la Renovación e implicancias. Destacó en Radio 33 ( 97.3 Posadas – 102.3 Iguazú ) el rápido accionar para soluciones vecinales. Dijo que el contacto cara a cara con los vecinos abre el panorama para dinamizar cuestiones urgentes de la gente.

«Nosotros desde el municipio tenemos una prioridad, y es la solución inmediata de todos por problemas que tienen los vecinos de Garupá, ayudarlos, estar con ellos, el Ing Carlos Rovira dice siempre y esa es la línea de la renovación, estar al lado de la gente, atender sus solicitudes y darle una rápida respuesta», expresó en el Programa Encendidos emitido en toda Misiones por Radio 33.

Ripoll destacó que Misiones viene hace muchos años marcando el camino del crecimiento sostenido, en base a la educación obra pública, soluciones habitacionales y se marcó una impronta sobre la educación disruptiva, el Parque de la Innovación, la escuela de Robótica, el Silicon Misiones, y tantas premisas que hoy ya son realidad gracias a una agenda trazada, planeada y estructurada que desde el Gobierno provincial vienen concretando a los largo de gestiones de gobierno», dijo Ripoll.

El alcalde de Garupá dijo que han dinamizado la gestión en el municipio para que los vecinos tengan acceso a rápidos trámites. «Hoy Garupá se ha convertido en un centro de referencia, la cercanía con Posadas ha hecho que funcione como un enclave importante de radicación de nuevas empresas, la gastronomía ha pegado un salto considerable y se han creados espacios de recreación importantes».

«Hoy el vecino tiene que saber que la administración apunta a mejorar día a día su calidad de vida para continuar con obras y servicios para todos», expresó Ripoll a Radio 33.

“Entiendo que, en base a la organización que tiene el gobierno provincial, también siendo prudentes en el momento de negociar las mesas salariales con los distintos gremios, también se a dado la pauta de tener un presupuesto aprobado en el mes de septiembre. Esto da la pauta que se puede trabajar con tranquilidad, le da a la administración ese plus y a su vez a nosotros los municipios también”, sostuvo el intendente de Garupá.

Ripoll explicó que, en esta línea, en el caso de Garupá, “se ha tenido una mejora que nos permite, hablábamos recién de este aumento, pero también le da la posibilidad de ir proyectando, los números de la provincia son macros en comparación con lo de los municipios pero que a su vez también influyen y estas conversaciones también tienen que ver de la apertura que tienen nuestros gobernantes”, indicó.

Aclaró que desde el presidente de la Legislatura, el diputado Carlos Rovira, conductor del Frente Renovador, el gobernador de la provincia, el vice gobernador y todo el espectro político “que trabaja en función de poder atender la demanda que tenemos nosotros los intendentes porque lo social es fundamental para cada uno de nosotros. Estamos saliendo paulatinamente de un momento que fue una prueba muy importante para todos, para el gobierno, la sociedad, es fundamental que esa lucha no cese pero en el buen sentido de lucha, no de pelear, si no en plantear cada uno en su lugar pero atendiendo las cosas que son importantes para cada uno”, detalló Ripoll.

El funcionario precisó que estos detalles se traducen para el vecino, para la salud, la educación. “En eso yo creo que la Provincia no ha dejado de reclamar a la Nación y vuelvo otra vez a los números, la provincia de Misiones es la más poblada del noreste argentino. Entonces quiere decir que necesita tener un reconocimiento, ya hubieron unas señales, la creación de la zona aduanera que también va a ser importante cuando se ponga o se reglamente, Misiones va a ser una de las más beneficiadas y esperemos que así lo sea”, destacó.

Ripoll agregó el diálogo y apertura con la gestión provincial. “La provincia como administración nos da esa pauta a nosotros de poder ir conversando y charlando lo que uno necesita para futuro y seguramente que se van a ir generando charlas a diario, porque también el sistema permite que lo que se charla en un mes, al mes siguiente ya queda un poquito en el tintero y se vuelva a replantear algunas situaciones pero es importante esto, el diálogo, las puertas abiertas, la respuesta rápida de parte de todos los ministros y secretarios con los municipios de manera personal, que nos da también la posibilidad de acudir ante la emergencia de poder paliar esas situaciones que a veces no son queridas por nadie”.