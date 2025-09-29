Con el fin de evitar la acumulación de residuos y la proliferación de criaderos de mosquitos, la Municipalidad de Posadas lleva adelante un programa permanente de recolección de neumáticos en desuso en gomerías y talleres.
Estos materiales son trasladados a centros de acopio para su disposición y tratamiento seguro, priorizando la sustentabilidad y el cuidado de la salud pública.
Circuito de recolección por delegación municipal:
-Lunes 29/09
Turno mañana: Dolores Sur
Turno tarde: Dolores Norte
-Martes 30/09
Turno mañana: Miguel Lanus
Turno tarde: Itaembé Miní Este
-Miércoles 01/10
Turno mañana: Santa Rita
Turno tarde: Villa Urquiza
-Jueves 02/10
Turno mañana: Itaembé Miní Oeste / Itaembé Guazú
Turno tarde: CH 32-33
-Viernes 03/10
Turno mañana: Riberas del Paraná
Turno tarde: Villa Cabello