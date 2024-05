El desvío por daños en calzada no permite el paso con vehículos de gran porte, que deberán evitar la zona.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se informó que, debido a daños producidos en la calzada por las intensas lluvias y anegamientos de los últimos días, se encuentra interrumpido el paso por la traza de la Ruta Provincial N° 3 en la zona urbana de la localidad de Cerro Corá.

En el lugar se dispuso un desvío por una calle lindante a la ruta pero solamente está habilitado para vehículos de hasta 10 toneladas, ya que la infraestructura existente no permite el uso con mayor porte y el espacio disponible no es suficiente para maniobras con unidades de transporte pesado, que no contarían con el radio de giro necesario.

Por ello, se recomendó a los transportistas evitar la zona urbana de Cerro Corá hasta nuevo aviso. Vialidad trabaja en la solución al inconveniente y, una vez que las condiciones climáticas lo permitan, iniciará la reparación necesaria en la calzada de la RP 3.