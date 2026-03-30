Las acciones se enfocan en la reducción de criaderos y el trabajo conjunto con la comunidad.

La Municipalidad de Posadas intensifica las tareas de prevención del dengue mediante operativos que se desarrollan de manera continua en diferentes zonas de la ciudad.

Los equipos municipales llevan adelante acciones de saneamiento ambiental, control de posibles focos de reproducción del mosquito y recorridas informativas para fortalecer la concientización ciudadana.

Se insiste en la importancia de sostener medidas preventivas dentro de los hogares, como la eliminación de recipientes que acumulen agua, práctica fundamental para disminuir el riesgo sanitario.

Cronograma:

-Lunes 30

Turno mañana: Bº 1 de Abril

Turno tarde: CH 135

-Martes 31

Turno mañana: Costa Sur

Turno tarde: CH 28

-Miércoles 01/04

Turno mañana: Bº Yacyretá

Turno tarde: CH 28