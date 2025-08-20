Racing Club recibió a Peñarol en Avellaneda con la misión de remontar la derrota sufrida por 1-0 en Montevideo y clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. En un duelo intenso y lleno de emociones, la Academia superó al conjunto uruguayo por 3-1 en un partido donde la presión y la estrategia jugaron un papel fundamental.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Gustavo Costas entendió que debía dominar los primeros minutos de la serie para meterle presión al rival, y lo hizo a la perfección. Racing se apoderó del partido, no dejó respirar a Peñarol y controló por completo la pelota. La respuesta no tardó en llegar: a los seis minutos, un cabezazo de Marcos Rojo a la salida de un balón detenido fue desviado por el agua acumulada en el área, y en el lugar justo apareció Adrián “Maravilla” Martínez para empujar el balón al fondo de la red y poner el 1-0 que igualaba la serie.

Sin embargo, la reacción de Peñarol fue inmediata. A los 11 minutos, Maximiliano Silvera estuvo cerca de marcar tras un potente derechazo cruzado que fue desviado por el arquero Gabriel Arias. Tres minutos más tarde, la defensa argentina falló en el marcaje y Nahuel Herrera, completamente solo, remató de cabeza un córner desde la derecha para poner el empate en el partido y el 1-1 en el global.

El primer tiempo fue muy físico y cargado de fricciones. Racing seguía buscando el gol de la clasificación, pero la pelota parada volvió a ser una amenaza constante en la cancha, que sufría por la lluvia caída durante el día en Buenos Aires. A los 34 minutos, un cabezazo de Rojo fue anulado por el VAR, ya que el defensor había cometido falta sobre un rival en su intento por llegar al balón.

En la segunda mitad, Racing mantuvo su presión alta en el campo de Peñarol, con varias jugadas aéreas que estuvieron cerca de generar peligro. Adrián Balboa, por ejemplo, falló una oportunidad clara de cabeza frente al arco, lo que aumentaba la tensión en las tribunas.

Con el tiempo corriendo a su favor, el técnico de Peñarol, Diego Aguirre, optó por un cambio defensivo a los 60 minutos, sustituyendo al mejor jugador de su equipo, Davis Terans, por el lateral Pedro Milans, lo que evidenció su intención de cerrar el partido y asegurar la clasificación.

A pesar del repliegue de los uruguayos, Racing no aflojó y siguió buscando el gol que los metiera en los cuartos de final. La oportunidad llegó a los 79 minutos, cuando una jugada de contraataque generó un error en la salida de Peñarol. Duván Vergara disparó al arco, y el arquero Brayan Cortés desvió el balón, pero este quedó suelto en el área. Emanuel Gularte, defensor de Peñarol, empujó a Martínez en su intento por despejar, y el árbitro no dudó en sancionar penal. El propio Adrián Martínez fue el encargado de ejecutar la pena máxima, y con mucha tranquilidad puso el 2-1 para Racing-

A los 93 minutos, Pardo de cabeza convirtió 3 a 1 y el Cilindro de Avellaneda estalló de emoción. A los 94 minutos, Peñarol tuvo doble chance para marcar el tercero, asustó y mucho pero no logró convertir. De esta manera, Racing logró avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores donde enfrentará a Vélez. Esto da la posibilidad de que haya un equipo argentino en semis del certamen internacional.