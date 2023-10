El Quini 6 cuenta con un pozo multimillonario para la edición de este miércoles porque sus premios «tradicionales» no se entregan desde el mes pasado. A continuación, las cifras que no se vieron en octubre y otros datos claves.

El juego poceado Quini 6 es uno de los más populares del país y la principal razón son sus premios multimillonarios que cambian la vida de los afortunados que aciertan los seis números. Sin embargo, hace varias semanas que sus pozos «tradicionales» se quedan vacantes de ganadores y para este miércoles hay un pozo récord.

Antes de repasar los millones que hay en juego esta noche y brindar las cifras que pueden «ayudar a la suerte«, podemos repasar dos datos que reveló la Lotería de Santa Fe.

«En septiembre, mes de la primavera, repartimos más de $2.000.000.000 con un total de 48.398 ganadores», detallaron los organizadores del Quini 6 y de agosto señalaron que entregaron más de $1.400.000.000 a 55.196 ganadores.

Los números del último sorteo del Quini 6.

El pozo acumulado del Quini 6 para este miércoles

En tanto, debemos repasar que la Lotería de Santa Fe estima 1.400.000 apuestas para el próximo sorteo que comenzará a las 21.15 y puede seguirse en vivo y en directo en todo el país por Crónica HD.

Como se indicó, la edición 3103 del Quini 6 se viene con $1.640 millones y ofrece los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $ 500.000.000,00

Tradicional La Segunda: $ 350.000.000,00

Revancha: $ 690.000.000,00

Siempre Sale: $ 65.000.000,00

Extra: $ 35.000.000,00

Las cifras que se hacen desear en el Quini 6

Ahora, como bien se informó en varias oportunidades, los apostadores del Quini 6 juegan su suerte y miran con atención por los números que no salieron sorteados. Y podemos mencionar que este mes todavía no se vieron las siguientes cifras: 02, 11, 18, 20, 22, 37, 38 y 40. Un dato curioso es que el 18 no sale desde el 30 de agosto.

Mientras tanto, desde que comenzó este mes se hicieron tres ediciones del Quini 6, con sus cuatro modalidades famosas y las bolillas que más ocasiones salieron fueron las siguientes: 14, 35 y 41.

El pozo acumulado del Quini 6 para este miércoles 11 de octubre.

Cada una de esas cifras salió cuatro ocasiones en los doce sorteos individuales de este mes. Sin embargo, otro detalle especial es sobre el número 41, porque durante septiembre fue la bolilla más sorteada con 10 salidas.

Últimos ganadores del Quini 6 «tradicional»

Finalmente, para sumar más datos del Quini 6, debemos volver al 17 septiembre para encontrar a los últimos tres apostadores que se repartieron un premio «tradicional«. Los últimos ganadores son los que aciertan sus cifras en el «Siempre sale», el cual entrega cifras mucho menores.

Además, tenemos que regresar al 10 septiembre, para encontrar al último ganador de la modalidad «Revancha» que acertó estos números 01 – 11 – 21 – 26 – 37 – 43. Como resultado, el afortunado hizo su apuesta en una agencia de la localidad de José C. Paz se alzó con casi $400 millones.