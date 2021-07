Brian Castaño podría ser el primer argentino en ganar todos los títulos de una categoría. De esta manera, marcaría un antes y un después en el boxeo.

(Guillermo Llamos)

Brian Castaño tiene 31 años y en la actualidad lleva el título de campeón mundial de la Organización Mundial del Boxeo (OMB). Pero su reconocimiento podría ser aun mayor en un enfrentamiento que tendrá lugar en los próximos días.

De todas maneras, el boxeador no olvida sus orígenes y recuerda en una entrevista con Infobae cómo se ganó los títulos que disfruta hoy. Junto con su familia, vivía en La Matanza. Fue allí donde su padre lo introdujo en el deporte, convirtiéndose después en su entrenador.

“Yo me enojaba con él porque no me dejaba ir a los bailes, a las jodas del barrio” expresó. Aunque tiempo más tarde, entendió el accionar del padre y se sintió agradecido. “Si él no venía a hacer eso, yo no hubiese llegado a donde estoy” declaró Brian Castaño.

Es así que terminó su carrera en la categoría amateur en el boxeo en 2012. Hasta ese momento, había peleado 189 combates. Sin embargo, no olvidó las peleas de calle que también fueron parte de su vida.

Pero en este caso, remarcó el protagonismo que tomó el deporte en su vida y cómo aquello lo llevó a separarse de esa etapa enseguida. Por lo tanto, Brian Castaño acompaña en las clases de boxeo a los chicos de su barrio para intentar guiarlos lejos de las adicciones, entre otras influencias.

Además, mientras tanto, se prepara para uno de los combates más importantes de su vida. De esta manera, el sábado 17 de julio estará en el ring enfrentando al estadounidense Jermell Charlo.

En el caso de su contrincante, este tiene tres títulos: el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Asociación Mundial del Boxeo (AMB). El que gane, se llevaría los cuatro cinturones de la categoría superwelter.

Es entonces que, si Brian Castaño logra salir victorioso, sería el primero de los argentinos en la historia en conseguir los cuatro títulos de una misma categoría. Incluso sería también el primero en Latinoamérica en lograr consagrarse con dicho reconocimiento.