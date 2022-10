“Encontramos una pequeña joya que nos habíamos olvidado”, sostuvo la banda.

Queen presentará este jueves una canción inédita. Se trata de “Face It Alone” y tiene la voz de Freddie Mercury. El legendario grupo anunció el estreno con avisos publicitarios en todo el mundo.

En las imágnes apareció escrito “Queen – Face It Alone” e incluyen una imagen de Mercury y un código QR. Los carteles se pudieron ver por las calles de Londres, Canadá, México y Japón, entre otros.

“¡Fanáticos de Queen! ¿Vieron las noticias? Tengan los ojos bien abiertos y compartan sus fotos de dónde vieron los afiches usando #FaceItAlone”, tuiteó la famosa banda el viernes.

La banda también compartió un clip de 15 segundos de la canción, que presenta a Mercury cantando: “Al final, al final, tienes que enfrentarlo solo”. El tema formó parte de las sesiones del álbum de 1989 “The Miracle”.

La última canción que Queen editó junto a Freddie Mercury salió hace ocho años, cuando May y Taylor incluyeron el dúo de Michael Jackson “There Must Be More to Life Than This”. Fue para la compilación Queen Forever de 2014. En 2019, también se lanzó una versión simplificada del sencillo en solitario de Mercury de 1986 “Time” bajo el título “Time Waits for No One”.

En 2014 salió Queen Forever, un álbum compuesto por canciones grabadas en los años ‘80 que habían sido “olvidadas”.

Los archivos de las bandas icónicas suelen deparar nuevos tesoros que -año a año- logran conmover a los fanáticos ansiosos por conocer hasta la última pieza musical grabada por sus ídolos. En esa línea, Queen anunció en junio que “descubrieron” una canción inédita con la voz de Freddie Mercury que pronto verá la luz.

“Encontramos una pequeña joya de Freddie que nos habíamos olvidado”, dijo el baterista Roger Taylor en una entrevista en BBC Radio 2. “Y es maravilloso. En realidad, fue un verdadero descubrimiento. Es de las sesiones del disco The Miracle y creo que saldrá en septiembre”.

El guitarrista Brian May contó sobre el tema “Face It Alone” que “estaba escondido a simple vista; Lo miramos muchas veces y pensamos: ‘Oh, no, realmente no podemos rescatar eso’”. Con un equipo de ingenieros en sonido puestos a trabajar para arreglar el conflicto original (no develado), el guitarrista confió en que “es una canción movilizadora”.

“Greatest Hits” de Queen se convirtió en el disco más vendido en el Reino Unido

En julio, el grupo logró un récord en la industria musical del Reino Unido. Su disco recopilatorio de Greatest Hits se convirtió en el primero en alcanzar los siete millones de copias vendidas, según confirmó Official Charts Company.

Los integrantes contaron que están honrados con este reconocimiento. Este trabajo se destacó por tener los éxitos de los primeros años de la banda como “Bohemian Rhapsody”, “Another One Bites The Dust”, “Don’t Stop Me Now”, “Save Me”, “Crazy Little Thing Called Love”, “Somebody To Love”, “We Will Rock You” y “We Are The Champions”.

Los números de “Greatest Hits”

Greatest Hits, publicado en 1981, logró este récord gracias a una combinación de ventas físicas, descargas y transmisiones. En 2014, se convirtió en el primer álbum en superar los 6 millones de ventas en el Reino Unido y, ahora sumó los números del streaming.

Por su parte, el track más reproducido del álbum es “Bohemian Rhapsody”, que cuenta con 240 millones de reproducciones en el Reino Unido.

“Estamos aquí para traerles la alegre noticia de que el álbum Greatest Hits vendió siete millones de copias, algo que nadie logró antes. Gracias, lo apreciamos”, contó Brian May en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Roger Taylor agregó: “El público británico y su gusto infinitamente bueno hicieron que este disco es el más vendido de la historia. Muchísimas gracias”.

“Realmente es un logro fantástico de Queen convertirse en el primer artista en lograr 7 millones de ventas de un álbum, con sus legendarios Greatest Hits. Cuando se lanzó por primera vez en 1981, este tipo de discos de éxitos eran raros y era solo para los músicos más importantes”, definió Martin Talbot, director ejecutivo de Official Charts Company.