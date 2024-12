El incidente ocurrió en un edificio de Ramos Mejía, La Matanza. La mujer de 45 años se encontraba sola junto al exdefensor, que está en silla de ruedas tras haber sido baleado en 2009. “Fue un femicidio”, aseguró uno de los hermanos.

Raquel Candia, pareja del exfutbolista Fernando “Negro” Cáceres, murió este lunes luego de caer del séptimo piso de un edificio en Ramos Mejía hacia el patio de una casa lindera por motivos que aún se desconocen. Este martes por la mañana le realizarán la autopsia al cuerpo, según le confirmó el fiscal a TN. Los hermanos y la madre de la mujer denuncian que “fue un femicidio”.

“Sabemos que la mataron, eso está claro. Mi hermana no se va a matar. Estoy re seguro que ella no se va a matar”, dijo Miguel, uno de los hermanos de la víctima, a la prensa.

Luego, el otro hermano aseguró: “Asesino, Fernando Cáceres. Hay testigos de vecinos, fue un femicidio. Vecinos (contaron que) ellos siempre salían, vivían conflictivos, violencia. Tenemos vecinos que nos contaron que hubo violencia anteriormente y que la acercaron al balcón y la empujaron y cayó al precipicio”.

A la espera de la autopsia, lo que se sabe es que la única persona que se encontraba con la mujerde 45 años era Cáceres, que aún no fue interrogado por las autoridades. El exdefensor está en silla de ruedas tras haber sido baleado en un intento de robo ocurrido en 2009.

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, habló con la prensa en la puerta del edificio en el que vive Cáceres el lunes por la noche y aseguró que no descartan “ninguna hipótesis”. Además, confirmó que no había indicios de una tercera persona en el departamento.

“No creemos que ella se haya tirado”

Una mujer, que se presentó como la prima de la víctima, habló ante el móvil de TN y aseguró: “No nos dijeron nada. Está la pericia en el lugar y no nos dejaron subir. Venimos a ver exactamente qué pasó, porque nosotros no creemos que ella se haya tirado”.

Luego, la prima de Candia reveló: “La relación con esta persona no empezó hace mucho. Ella era una mujer que creía mucho en Dios, una mujer muy fuerte, a pesar de lo que pasó en su vida”.

Luego, contó que se enteró de lo que pasó por la televisión y se acercó al lugar para tener mayor información. “Es mi prima y me afectó muchísimo, porque yo no me la esperaba y aparte estoy segura de que ella no habría hecho eso. No fue ella, lo hicieron y se tiene que investigar”, agregó y cerró indicando que quiere saber quién es responsable de esta muerte.

Fernando Cáceres tiene 54 años y en su época como futbolista pasó por River, Boca, Independiente y la Selección argentina. Fue parte del plantel del conjunto nacional que disputó el Mundial de Estados Unidos 1994.

Su vida cambió para siempre cuando, en la madrugada del 1º de noviembre de 2009, mientras iba a bordo de su auto importado junto a su pareja, cuatro delincuentes –todos menores de edad– en un Siena lo interceptaron en Ciudadela para robarle. Estaban armados y dispararon a matar. Uno de los tantos balazos ingresó por el ojo derecho de Cáceres y le perforó la base del cráneo.

A pesar de panorama desalentador, Cáceres sobrevivió al ataque. Tras más de una década de cirugías y procesos de rehabilitación, el exfutbolista pudo volver a trabajar en el mundo del fútbol: fundó su propio club y fue parte de las inferiores de Argentinos Juniors como DT.