El empresario está molesto por las críticas, pero también en alerta por la preocupación que genera su ex empleado en Washington.

El empresario Eduardo Eurnekian salió a cuestionar públicamente a su exempleado Javier Milei por los dichos sobre el Papa Francisco y puso en pasa una relación de años con el candidato a presidente, detrás de lo cual se esconden razones personales pero también económicas y hasta geopolíticas.

Lejos de verse seducido por la posibilidad de que sea el próximo presidente, Eurnekian prefirió marcar distancia de Milei cuando se viralizaron unas viejas declaraciones en las que se refiere al Papa como «el maligno».

«Las declaraciones de Milei están totalmente fuera de lugar. No está a la altura de juzgar ni opinar sobre el Papa bajo ningún punto de vista», sostuvo días atrás el presidente de Corporación América, que cuestionó al economista por «compararse con la gran figura del Papa Francisco para sus burdos objetivos personales».

Pero más significativo es cómo Eurnekian se despegó de la relación personal que tiene Milei, que lo asesoró durante años. «Trabajó en mi empresa, donde hay más de 3.000 empleados. Estaba en el área cercana al Departamento de Finanzas, pero esa información me llegaba a través del gerente financiero», se desligó. «Es una persona que cumplió con sus tareas cotidianas; sus jefes lo evaluaron muy bien y dijeron que es idóneo. Pero de ahí a decir esas opiniones sobre el Papa», completó.

Lo real es que Eurnekian fue un gran sponsor de Milei, que dejó de trabajar en el grupo cuando se metió de lleno en la política. Incluso, al empresario de origen armenio se lo señala como impulsor de las primeras apariciones mediáticas del economista.

Recientemente Eurnekian le puso a Milei a dos hombres muy cercanos para que trabajen en su campaña: Guillermo Francos que está trabajando en mejorar los vínculos de Milei con sectores políticos de Estados Unidos, y Nicolás Posse que suena para jefe de Gabinete.

El distanciamiento público tiene que ver con una vieja y muy cercana amistad que tiene Eurnekian con el Papa Francisco, a quien frecuenta desde los tiempos en que era arzobispo de Buenos Aires. Eurnekian además es presidente de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, de la que Bergoglio es uno de sus primeros miembros, y fue el gestor de la visita del Papa a Armenia en 2016.

Fuentes que conocen de cerca a Eurnekian sostienen que el empresario entró en pánico por ese perfil de Milei, pero está especialmente alerta por la preocupación que genera el libertario en Estados Unidos, donde «El Armenio» tiene muchos negocios.

Milei genera especial preocupación entre los demócratas estadounidenses por su relación con Trump, y Eurnekian no quiere quedar salpicado por lo que haga su ex empleado. El empresario maneja decenas de aeropuertos en todo el mundo y se sabe que para Estados Unidos ese es un sector muy sensible y al que presta especial atención.