Hasta el miércoles 16 de abril, los estudiantes de los distintos niveles escolares, terciarios y universitarios podrán renovar el beneficio del Boleto Estatal Estudiantil gratuito en los puntos móviles.

Se recuerda que los escolares se renuevan automáticamente hasta el 18 de abril, luego si no tramitaron el beneficio pasarán a abonar el boleto único.

Universitarios/Terciarios deben hacer el trámite, ya que no se los incluye en la renovación automática.

Los Puntos móviles estarán, de 8 a 17 horas, en:

Martes 15 de abril: Cocomarola Oeste, calle 75 y calle 122

Miércoles 16 de abril: Multicultural del cuarto tramo

Jueves 17 y viernes 18 no se realizará el trámite por feriados de jueves y viernes santo.

Además, los trámites para el BEEG se pueden realizar tanto en las transferencias de Campus UNaM y Quaranta, como en las oficinas de Servicios Urbanos en el shopping (Bolívar esquina San Lorenzo).