Al gobierno se le está descontrolando el sector energético en múltiples frentes. Esto, en parte, se explica por el fracaso de la ley ómnibus, proyecto que había conseguido un respaldo únanime por parte de la industria.

A las versiones sobre la salida del secretario de Energía Rodriguez Chirillo, la disparada de los subsidios a las empresas generadoras con tarifas dolarizadas consecuencia de la devaluación, la deuda por incentivos contemplados en el Plan Gas, se suma ahora el plan de lucha que promueven los trabajadores del sector en Chubut y Santa Cruz.

En Chubut el reclamo está dirigido YPF, producto de la decisión de las nuevas autoridades de desinvertir en pozos convencionales, para pasar a focalizar los recursos en Vaca Muerta.

Según el secretario general de los petroleros de la provincia y diputado chubutense por Hacemos Coalición Federal Jorge Avila, y secretario general de los petroleros «YPF no quiere irse de la cuenca, pero quiere desprenderse del área Campamento Central, que tiene un gran pasivo ambiental y quiere dejarlo tirado, porque no van a invertir en planes para limpiarlo. Los pozos que explotaban en el mar están todavía abiertos y no saben cómo cerrarlos» expresó el diputado en en diálogo con el sitio de noticias ADNSur .

Avila apunta al núcleo del negocio para la petrolera de bandera: el remate de pozos convencionales activos para transferir el costo ambiental a los nuevos jugadores, tal como contó LPO.

Lo concreto es que el sindicato de petroleros chubutenes convocó a una masiva movilización para el próximo 22 de febrero que consiste en que «nos vamos a meter en YPF el primer día y el segundo día iremos a Tecpetrol, después veremos si entramos también a CAPSA, según la cantidad de despidos» apuntó Avila.

En paralelo, la crisis desatada a partir de la completa paralización de la obra de las represas en Santa Cruz. Desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) inició una medida de fuerza por tiempo indeterminado, encontrándose en estado de «alerta máxima».

«Cada día que pasa sin que la obra esté en funcionamiento, sin personal, sumado al deterioro de los materiales y equipos por el hostil clima patagónico, son miles de millones de dólares puestos en la obra que de no recibir el mantenimiento adecuado se perderán o sufrirán averías. Todo eso no solo genera pérdidas, sino que, a la hora de reiniciar la obra, en caso de destrabar la actual situación, habrá que asignar recursos económicos y humanos en la puesta a punto para recién después iniciar las tareas» dijeron a LPO desde una de las empresas proveedoras de la obra.

Como sea, el proyecto de infraestructura mas ambicioso del país, corre el riesgo de convertirse en otro elefante blanco. Los actores involucrados siguen a la espera de la Adenda XII, un documento que deberían rubricar representantes de Energía Argentina S.A. (exENARSA), China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) y Bank of China Limited, en el cual se establecen las condiciones financieras y de obra actualizadas.

Según pudo saber LPO, este tema se trató el viernes pasado en una reunión convocada por ENARSA, con representantes del gobierno provincial y las empresas involucradas. De la firma de la Adenda XII depende el desmbolso de USD 500 millones correspondientes al financiamiento chino y así poder garantizar la continuidad de la obra.

Desde el gobierno de Santa Cruz se mostraron confiados respecto a la voluntad de Enarsa para destrabar los fondos. Respecto a la protesta de la UOCRA apuntaron al consorcio de empresas que «a modo de exotorsión» avanzaron con despidos masivos.

En rigor, las concesionarias exigen recuperar los fondos invertidos para el sostenimiento de la obra «A comienzo de año, Massa consiguió destrabar una parte del finaciamiento que había pisado Gustavo Beliz. Pero como el gobierno nunca firmó la Adenda XII, China dejó de enviar los dólares. En un primer momento mantuvimos la obra con recursos del tesoro, pero eso se discontinúo y hasta acá llegamos solo con la nuestra. No nos da para más» detallaron a LPO desde una de las empresas que lleva adelante la obra.

Actualmente el avance de la represa Néstor Kirchner está en un 20 %; la Jorge Cepernic, un 45 %, en tanto la línea de Extra Alta Tensión en 500 kilovoltios, muestra menos de un 10% de ejecución del proyecto.

Si se terminan, las dos centrales sumarán una potencia instalada de 1.310 MW, por lo que se logrará ampliar en un 11,4% el total disponible de energía generada por el agua en todo el país.Los trabajos también contemplan la construcción de una línea de Extra Alta Tensión de 170 km que conectará ambas generadoras al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

La represa Néstor Kirchner está ubicada en la progresiva 253 del río, a 170 km de la ciudad de El Calafate, mientras que la presa Jorge Cepernic está ubicada en la progresiva 187, a 135 km de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. El proyecto global demanda unainversión casi USD 5.000 millones.

En cambio, si las obras no se terminan, Argentina adeudaría a la República Popular China una suma cercana a los 2.000 millones de dólares, sin la posibilidad de cancelarla a través de la generación de energía

«No vamos a permitir que saquen ni un equipo de obra. Estamos en alerta máxima. En estos días estaremos convocando a una gran movilización por las represas en la Ruta Nacional N°3 a la altura de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena» declaro Blas Pérez delegado de UOCRA y sostiene: «Les pedimos a todos que estén preparados, ya que necesitamos la presencia de todos para pelear por nuestra fuente de trabajo», estas mismas palabras reza el comunicado que días atrás la Comisión Interna de la UOCRA Represa Néstor Kirchner comunico a la sociedad y a los trabajadores, que desde los primeros días de diciembre esperan expectantes la reanudación de la obra.

Raúl Silva, delegado de la UOCRA en Santa Cruz, declaró: «Tuvimos una reunión con los empresarios chinos, donde nos dijeron que no tienen una comunicación con el Estado Nacional. Tenemos un acuerdo firmado hasta el 29 de febrero y estamos tratando que Nación abra una mesa de diálogo para ver si se puede continuar. Desde China han presentado un petitorio en el Ministerio de Trabajo, donde dicen que, si no hay entendimiento «levantan y se van». Hay cerca de 4000 puestos de trabajo directos e indirectos que están en peligro. Sin represas se generan un conflicto social, ya que es una de las obras principales de la provincia», y agregó que esto se suma al grave momento que atraviesa el sector por el párate de la obra Pública Nacional».

El presidente de la empresa China «Gezhouba», Zhang Jun, visitó en enero pasado al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, donde le solicitó sea intermediario con el Gobierno Nacional para tener mayores certezas sobre lo que pasará con la mega obra situada en Santa Cruz. «Voy a defender la continuidad de las obras en las represas y rediscutir el 12 % de regalías que le dejan a la provincia», había confirmado Vidal en su visita a las represas, en octubre pasado.

Si las obras no se terminan, Argentina adeudaría a la República Popular China una suma cercana a los 2.000 millones de dólares y sin la posibilidad de cancelarla a través de la generación de energía. Además, desembocaría en una catástrofe ambiental ya que centenares de instalaciones y equipos quedarían abandonados en el predio, sumado al proceso de movimientos de suelo a medio realizar que podrían afectar la normal circulación del rio, afectando también a la fauna y flora de la región.

Si bien ya hay un plan de lucha en marcha que contempla la continuidad de las protestas en el predio, cortes de rutas y la movilización a Buenos Aires, la Comisión Interna es optimista en que, a la brevedad, se abra una mesa de dialogo entre el Gobierno Nacional y la Empresa para darle continuidad a la represa y llevarle tranquilidad a los trabajadores. También es el deseo del Gobernador Claudio Vidal y la UOCRA Nacional a cargo de su Secretario General Gerardo Martínez que se encuentre pronta solución al conflicto.