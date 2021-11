En medio de una nueva ola de casos de coronavirus en Europa, desde la Organización Mundial de la Salud dieron un alarmante panorama, que podría ocurrir.

Europa está atravesando una inesperada nueva ola de contagios de coronavirus, que según los especialista podría estar sucediendo debido a la población que no se vacunó. Paris, Alemania y Austria son algunos de los territorios donde ya se tomaron nuevas medidas ante la alarmante creciente de casos.

Según el pronostico de la OMS que lanzó en su último comunicado este martes se indica que podrían ocurrir 700 mil muertes desde ahora hasta marzo si la tendencia que esta ocurriendo en este momento. Y además señaló que se estima que “los muertos acumulados contabilizados superen los 2,2 millones de aquí a la primavera”.

“Los pronósticos de la OMS apuntan a que 25 países de la región europea -que incluye a 53 de este continente y Asia Central- se arriesgan a sufrir falta de camas en hospitales y que 49 alcanzarían una situación de estrés alto o extremo en las UCI de ahora a marzo”, señalaron.

Por el momento se indica que en Europa se paso de 2.100 casos al día a cerca de 4.200, lo que sería el doble. “La suma de muertos por coronavirus pasó el límite de 1.500.000. Hoy el Covid-19 es la primera causa de muerte en Europa y Asia Central”, aseguraron desde la OMS sobre coronavirus.

Esta situación habría sido una combinación de tres factores: presencia de la variante Delta u otras variantes que aparecieron en los últimos meses, la relajación en el cumplimiento de los protocolos sanitarios y las personas que se rehúsa a vacunarse.

Recordemos que las vacunas que se colocan contra el coronavirus no evitan el contagio sino que lo que generan es una inmunidad que no permite que la enfermedad genere un grave cuadro de salud en el organismo. De esta forma, las personas no llegan a necesitar internación y esto generó un alivio en el sistema de salud.