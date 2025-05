Hasta el 15 de septiembre está abierta la inscripción al reconocimiento artístico local. Las categorías incluyen danza, teatro, fotografía, música, artes visuales y audiovisuales.



El Honorable Concejo Deliberante (HCD) informa que hasta el 15 de septiembre estará abierta la inscripción para los Premios Arandú 2024-2025, certamen que reconoce la producción artística local en las disciplinas de danza, teatro, fotografía, artes visuales y audiovisuales.

_Cronograma_ *9 de octubre, 8 h:* Apertura de sobres y lectura de ternas en sesión legislativa del HCD.



*20 de noviembre, 20 h:* Ceremonia de premiación en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento.



*¿Quiénes pueden participar?*

Requisitos y exclusiones para postularse a los premios municipales son:- Residencia en Posadas (mínimo dos años, acreditada con DNI). – Mayoría de edad. – Exclusiones: – Funcionarios públicos y elencos artísticos estatales. – Obras premiadas en ediciones anteriores. – Postulantes con parentesco hasta segundo grado con miembros del jurado.



*Inscripción: todo lo que necesitás saber*

Para inscribirse ingresar al link https://premiosarandu.com/



Los Premios Arandú buscan destacar la producción artística posadeña con transparencia y equidad. Los detalles por categoría:

• *Danza*Formato presencial: implica que el jurado asistirá a la función o presentación en vivo del espectáculo a evaluar. Formato digital: deberán estar filmados a una sola cámara y en una sola toma. No se aceptarán videos cortados o editados con primeros planos, planos americanos o planos medios. Tendrán que subir enlace o archivo al link de inscripción: https://premiosarandu.com/_Consideraciones de entrega:_ Nombre de la coreografía, obra y descripción de la misma. Presentar la declaración Jurada sobre derecho de autor o certificado de autenticidad (expedida por autor de la obra); ficha artística y técnica; breve historia del solista o grupo; integrantes en escena: nombre, apellido y DNI; como también los integrantes fuera de escena, roles: nombre, apellido y DNI.

• *Teatro*Formato presencial: el jurado asistirá a la función o presentación en vivo del espectáculo a evaluar. Formato digital: deberán estar filmados a una sola cámara y en una sola toma. No se aceptarán videos cortados o editados con primeros planos, planos americanos o planos medios. Subir enlace o archivo al link de inscripción https://premiosarandu.com/

Consideraciones de entrega: nombre del espectáculo; autor; autorización del autor o autorización de Argentores; duración del espectáculo; género; destinatarios; síntesis argumental (sinopsis); ficha artística: elenco, roles- nombre, apellido y DNI. Especificar la fecha de estreno y el número de funciones realizadas.En caso de grupo teatral: nombre del grupo (aclarar en caso de espectáculo concertado), contacto de responsable del espectáculo o grupo teatral (nombre y apellido, teléfono, e-mail).

• *Música*Formato presencial: el jurado asistirá a la función o presentación en vivo del espectáculo a evaluar. Formato digital: Deberán estar filmados a una sola cámara y en una sola toma. No se aceptarán videos cortados o editados con primeros planos, planos americanos o planos medios. Subir enlace o archivo al link de inscripción https://premiosarandu.com/Los temas musicales con los que los participantes concursen deberán ser originales, inéditos y de su propia autoría. En caso de ser una banda, la autoría podrá ser de alguno, varios o todos sus miembros.Las canciones a presentar pueden haber sido estrenadas, pero no premiadas ni editadas con anterioridad.Cada participante podrá postularse en forma simultánea como solista e integrante de una banda, o como integrante de dos bandas como máximo.

_Consideraciones de entrega:_ nombre de artista solista/dúo/banda; descripción de la misma; declaración Jurada sobre derecho de autor o certificado de autenticidad (expedida por autor de la obra) ficha artística y técnica; breve historia de solista/dúo/banda; descripción de material entregado; integrantes ( nombre, apellido y DNI); colaboradores y roles (nombre, apellido y DNI)

• *Letras*Formato Impreso: Se recibirán tres copias del material editado a entregarse en Anexo I del Honorable Concejo Deliberante (Rivadavia Nº 1802, entre Bolívar y Córdoba).Formato Digital: Subir enlace o archivo al link de inscripción https://premiosarandu.com/_Consideraciones de entrega:_ nombre de la obra, breve sinopsis; declaración Jurada sobre derecho de autor o certificado de autenticidad (expedida por autor de la obra); datos personales del autor (nombre, apellido y DNI).

• *Fotografía*Formato impreso: se entregarán tres copias, de tamaño mínimo 15×21 cm, en Anexo I del Honorable Concejo Deliberante (Rivadavia Nº 1802, entre Bolívar y Córdoba).Para el formato digital: Subir enlace o archivo al link de inscripción https://premiosarandu.com/

Las consideraciones de entrega son el nombre de la obra; descripción de la misma; declaración Jurada sobre derecho de autor o certificado de autenticidad (expedida por autor de la obra); técnica / descripción de material entregado; los datos personales del autor: nombre, apellido y DNI.

• *Artes visuales*La presentación digital será subiendo archivo al link de inscripción https://premiosarandu.com/

La obra bidimensional: pintura, ilustración, grabado, dibujo, tendrá un tamaño mínimo de 15×21 cm y una medida máxima de 200 centímetros. En dichas medidas estarán comprendidos el marco o soporte si los tuviera. La obra tridimensional: escultura, objetos, instalaciones, tendrá un tamaño mínimo de 15 de ancho x 21 de alto x 5 de profundidad y un máximo de 200 centímetros. Serán recepcionadas en el Anexo I del Honorable Concejo Deliberante (Rivadavia Nº 1802, entre Bolívar y Córdoba).El Dossier técnico contendrá la descripción de materiales, técnica, pesos, medidas, plano, etc.

Para las *historietas/comics:* las obras pueden presentarse en formato impreso, en ese caso deberán ser tres ejemplares. Los mismos serán entregados en el Anexo I del Honorable Concejo Deliberante (Rivadavia Nº 1802, entre Bolívar y Córdoba). Además, deberá adjuntarse a la obra una síntesis argumental (sinopsis de hasta 1 carilla de extensión). La obra a evaluar deberá tener una extensión máxima de 90 páginas. No se aceptarán conjuntos de historietas cortas. Todas las páginas deben estar numeradas._Consideraciones de entrega:_ Nombre de la obra; descripción de la misma; declaración Jurada sobre derecho de autor o certificado de autenticidad (expedida por autor de la obra); técnica; datos personales del autor: nombre, apellido y DNI; y la descripción de material entregado.

• *Artes Audiovisuales*

Para la presentación de producciones deberán subir enlace o archivo al link de inscripción https://premiosarandu.com/Las consideraciones de entrega: nombre de obra, breve sinopsis; descripción del proyecto (propuesta narrativa, artística y estética: recursos expresivos y formales, tratamiento audiovisual y referencias); declaración Jurada sobre derecho de autor o certificado de autenticidad, expedida por autor de la obra; duración; género; destinatarios; datos de referente del proyecto: nombre apellido y DNI; integrantes, colaboradores, roles, equipo técnico: nombre, apellido y DNI.

Para consultas comunicarse al 3764-686639 (Comisión de Cultura, Educación y Deporte del HCD).