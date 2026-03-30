El evento forma parte del calendario oficial del beach volley argentino y posiciona a Posadas como sede de competencias deportivas de nivel, consolidando su perfil como destino para el deporte y el turismo.

Este martes se realizará el lanzamiento oficial de la 11° etapa del Circuito Argentino de Beach Volley, que tendrá lugar en Posadas y reunirá a destacados atletas de la región.https://www.canal12misiones.com/noticias-de-misiones/deportes-2/misioneros-leones-fc/embed#?secret=QtHc60bycM#?secret=rG31KV3ZaJ

La presentación se llevará a cabo a las 10:30 en el SUM del edificio municipal, ubicado en San Martín 1579, 5° piso, donde se brindarán detalles sobre la organización del evento y su impacto deportivo y turístico.

La competencia se desarrollará del 2 al 5 de abril en el Balneario Costa Sur, uno de los principales espacios recreativos de la capital misionera. El certamen contará con la participación de duplas provenientes de Paraguay y Uruguay, lo que le dará un carácter internacional a esta nueva fecha del circuito.