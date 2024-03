En la antesala del 24 de marzo, este sábado el municipio conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, homenajeando a víctimas de la última dictadura militar, autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. El Intendente participó en la recordación.



En el Teatrino del 4to Tramo de la Costanera, la ciudad realizó un evento significativo: «Posadas por la Memoria». El mismo fue organizado para rendir homenaje a las víctimas y sobrevivientes del proceso militar, propiciando como espacio de encuentro y reflexión para recordar y honrar a aquellos que sufrieron injusticias durante ese período oscuro de la historia nacional.



La ceremonia fue realizada con participación de legisladores, funcionarios del Gobierno provincial, ex presos políticos, organizaciones de Derechos Humanos y público en general. En alusión a la fecha, el secretario de gobierno municipal, José Amable remarcó “es una fecha movilizante para todos los que participamos activamente de las movilizaciones, acá hay muchos compañeros y compañeras, que siempre estuvimos militando por los Derechos Humanos y también en particular me ha tocado ser parte del Ministerio de Derechos Humanos y allí tuve la posibilidad de conocer a muchos de los ex presos políticos que hoy nos acompañan y conocerlos y conocer sobre todo el trabajo que vienen realizando desde hace más de 40 años lo podemos seguir reconociendo acá.”



Acerca de la importancia de seguir movilizándose en todos los ámbitos, en cuestiones referidas a estos procesos, tan siniestros y dolorosos de la historia argentina, el funcionario agregó, “es importante el trabajo que realizan los miembros de las asociaciones de Derechos Humanos que militan y trabajan incansablemente para que la información referida a estos sucesos llegue a cada uno de los chicos. Nosotros además, desde la municipalidad con Florencia que es la directora de derechos humanos venimos llevando adelante un programa donde estamos llevando a todas las escuelas de la ciudad a que conozcan el circuito de la memoria, a que conozcan qué pasó en nuestra historia y a que entiendan lo grave qu

e fue lo que pasó y lo importante que es seguir viviendo en democracia, respetarnos y ser tolerantes con lo que piensan distintos, cerró.”

Por su parte, tomó la palabra quien fuera detenida y sobreviviente en esas épocas, la señora Amelia Baez afirmando lo siguiente “tenemos que defender toda la conquistado, ya que nos nos interpela y nos nos moviliza todas estas cuestiones del negacionismo, de que no fueron 30.000, y otros discursos que s expresan desde el gobierno nacional. Vamos a seguir resistiendo porque ¡nunca más dictadura! ¡Nunca más autoritarismo!, en esa tarea estuvimos, y seguiremos en esa lucha para que no se vuelvan a cometer estos hechos tan duros para los argentinos.”



Acto seguido se hizo entrega de un reconocimiento por los años de lucha y profunda militancia a Amelia Baez y a María Elvira Acuña, ambas sobrevivientes y actuales luchadoras en pos de lograr el esclarecimiento, la verdad y la justicia, respecto a los crímenes cometidos en esas épocas.



La jornada también contó con una muestra fotográfica, en cuyos retratos se divisaban los vestigios de la época. Asimismo, hubo un repertorio musical a cargo de Los Músicos del Palacio y una puesta en escena por el elenco del Ballet Folclórico Municipal.



En el acto estuvieron presentes: El intendente de la ciudad Leonardo Stelatto; José amable, secretario de gobierno municipal; Florencia Salgado, directora derechos humanos; Diego Carmona, secretario turismo y desarrollo económico; Mariela Dachary, secretaria de cultura y educación, junto a ex presos políticos, Asociación de detenidos; Sonia Rojas decut, senadora nacional, Karina Aguirre, ministra de derechos humanos; la diputada Anazul centeno, entre otros.



*Circuito por la Memoria*Bajo la Ord. III N° 184, se instituye como “Circuito por la Memoria” al recorrido histórico comprendido en el “Programa de Memoria, Verdad y Justicia”. La actividad se brinda con el propósito de rescatar la memoria colectiva del pueblo, contextualizarla a nivel local y sistematizar las experiencias o vivencias de los posadeños en dicho periodo histórico.



Se llevan a cabo paseos guiados por los Ex Centros Clandestinos de Detención y Sitios de la Memoria que funcionaron en la ciudad, los destinatarios serán docentes y alumnos de los diferentes establecimientos educativos que tiene la capital provincial.



Mediante la incorporación de postas interactivas se busca que los visitantes puedan acercarse a esa parte de historia presente en aquellos lugares de la ciudad que funcionaron como centros clandestinos de detención o donde sucedieron hechos emblemáticos vinculados al accionar terrorista del Estado, facilitando el rápido acceso a datos históricos y a testimonios de quienes fueron protagonistas de ese momento tan triste de nuestra historia. Se trata de impedir que el paso del tiempo borre lo ocurrido y recordar para que nunca más suceda.