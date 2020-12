Según lo establece el artículo 99 de la Constitución Provincial, la Ley IV 23 y el Reglamento de Cámara, por decreto 542 se realizó la Sesión Especial para elección de autoridades por el término de un año. Además, se fijó día y hora de las sesiones ordinarias correspondientes al XLIX Período Legislativo.

Por 39 votos, un 100 por ciento de los emitidos, el legislador Carlos Rovira estará a cargo de la presidencia del Parlamento Misionero, por décimo cuarto año consecutivo. Fueron designados vicepresidente primero el diputado Hugo Passalacqua; y Anita Minder, como vicepresidente segunda.

Al momento de la elección del presidente de la Cámara para un nuevo período legislativo, Passalacqua propuso, por el Bloque Renovador, a Carlos Rovira y fundamentó la moción en la consolidación de una “tríada que combina el aspecto humano, el político y el de su gestión como legislador”.

“Los fundamentos son bastante elementales; pero con preponderancia del corazón porque la parte humana influye mucho: no hay buena política si no hay buena gente, es indivorciable la persona del político”, consideró.

“Rovira es una buena persona, alguien que dedicó su vida a servir a los demás, pero además es un hombre familiero, querible, de un nivel intelectual superior a la media y de lectura profunda”, pero a la vez, explicó Passalacqua, “es el clásico animal político”.

“Generó un proyecto político –varios lo intentaron- pero hubo uno solo exitoso” prosiguió. “Rovira, él y su alma, y su idea de escuchar las profundidades más insondables del espíritu misionero; él lo percibió y nos convenció que había un vacío político en Misiones, que había que generar un trayecto bien nuestro, soberano en el pensamiento y en las consecuencias políticas”, dijo.

“Hizo docencia con nosotros, nos enseñó que la palabra empeñada es más que un escrito; en el caso del ingeniero Rovira, pensamiento, palabra y obra es una línea recta perfecta y eso también da méritos para estar presidiendo una Cámara”, agregó.

“Esa generación del proyecto político hizo que hoy Oscar Herrera Ahuad esté haciendo un gobierno maravilloso, porque el proyecto es nítido y además tiene el respaldo político de esta Cámara”, expuso.

Sobre el trabajo legislativo 2020 destacó la normalidad con la que se desarrolló, pese a la virtualidad, como consecuencia de un proceso de 12 años de modificar la historia de una Cámara de Diputados, y reconoció también la tarea de la secretaria legislativa a cargo del Centro del Conocimiento Parlamentario, Patricia López, quien conduce el área responsable de las innovaciones.

En término de obras recordó la construcción del nuevo Palacio Legislativo “antes arcaico, hecho pedazos” y carente del “respeto institucional por la Legislatura”. Además mencionó herramientas del Recinto digital y los esfuerzos por despapelizar que sirvieron de base para el desempeño durante el período de aislamiento.

De la visión de futuro, Passalacqua puntualizó en que “esta Cámara ha demostrado su capacidad de vanguardismo a través de Silicon, la robótica y la escuela disruptiva”.

“Siempre estuvo –en mención a Rovira- dos pasos adelante y nos pone la huella para que el común de los políticos podamos seguirlo”, aseguró el legislador.

En términos del ejercicio democrático y la participación de la oposición señaló “el hecho histórico” de la expresión equitativa y las iniciativas aprobadas sin distinción de representaciones políticas.

Por último puntualizó “en el aspecto de la fidelidad”. “Se puede ser leal por muchas cosas pero la fidelidad es un acto de fe; este cuerpo tiene fe que usted va a seguir gobernando la Cámara de la mejor manera, haciendo punta a nivel país”.

“Hemos sido la Cámara más productiva de la República Argentina en cantidad y calidad de leyes de todos los colores políticos”, finalizó Passalacqua.

Después de también postular a Rovira, el presidente del bloque de diputados renovadores, Martín Cesino consideró el ejercicio de funciones de calidad y la excelencia institucional de la Legislatura “abierta y de cara a la gente, a cada uno de los sectores, con leyes de vanguardia” en diferentes temas, entre ellos tecnología y salud.

“Siempre busca –refiriéndose a Rovira- la construcción política, la concordia, el debate, el consenso, consolidando nuestro sistema democrático pero fundamentalmente esa cercanía con el misionero y con la búsqueda del bienestar de cada uno de los que habitamos la provincia”, argumentó.

Seguidamente fue el turno de los referentes de los bloques Unión Cívica Radical, PRO, LVyC y PAyS, Javier Mela, Ratier Berrondo, Liliana Rodríguez y Martín Sereno, quienes acompañaron el postulado de la mayoría.

Después de tomar juramento, Carlos Rovira manifestó que el cuerpo legislativo concluyó “el precepto constitucional de consagrar las autoridades por un nuevo año, de manera simple y contundente, con el único cometido de cumplir fielmente con el pueblo que nos orientó”.

Sus primeras palabras fueron dedicadas a agradecer. “La gracia es un término en todos los idiomas, redondea una síntesis de lo que somos las personas: un cuerpo pensante, que siente, que sufre, que también es feliz, expresa la alegría”.

“Quizás estos tiempos no nos permiten el contacto, el abrazo, esa cuota de cariño que prodigamos quienes entendemos que en el delicado equilibrio de esas dos cuestiones muchas veces gana el sentimiento, el afecto ofrecido y que permite muchas cosas”, prosiguió.

Y enfatizó el agradecimiento en “nombre de los misioneros por este año prolífico en lo que hace al cumplimiento de nuestra tarea primordial, que es la de ser fieles representantes del pueblo misionero”.

“Para mí ha sido este año, como otros, un verdadero honor de compartir con todos ustedes, hombres y mujeres de diversa condición, preparación, integración social; ha sido y es todos los días un aprendizaje inmenso y motivo de legítima alegría”, insistió.

Quiso que sepan el sentir por cada uno de los integrantes del Parlamento “incluidos los grupos opositores, porque en mi pensamiento no cabe exclusión alguna cuando se trata de dirigir una mirada muy profunda a la política”.

“Los adjetivos y calificaciones que se han expresado en el momento de las mociones las he escuchado con profundo sentimiento y emoción; pero no la emoción del ego que siente un particular y que conduce a la vanidad -que siempre la he rechazado-“, advirtió.

Y dedicó “este año especial como una ofrenda póstuma a mi madre, ella es la que se merece esos elogios: Gracias mamá por haberme enseñado tanto”.

“Considero que este año hemos enfrentado y estamos enfrentando -quizás por bastante tiempo- el desafío más importante que ha tenido la historia institucional de esta Cámara y de la provincia que va desde lo difícil a lo trágico, porque se trata de algo desconocido que ha sacudido los cimientos del mundo y también los nuestros; ha sacudido la economía, a todos los países y a la ciencia”, reconoció.

Pero señaló “la más plena convicción, temperamento y decisión para seguir invitándolos y proponiendo ponerse de pie con las instituciones al lado, a seguir caminando hacia adelante, con más vigor y entusiasmo, creatividad e innovación, y a seguir consolidando desde lo institucional las bases firmes para que nuestro gobierno provincial, excelente y reconocido por propios y exaltado en el marco de la República, siga dando la cercanía y la esperanza a todos los hogares misioneros”.

Rovira llamó a la resiliencia política y cívica “de enfrentar, no eludir el desafío, la dificultad, no doblegarse y ser mejores después del problema”.

“Somos la primera provincia no solamente en haber dominado en términos científicos este virus tan severo sino también ahora, en términos económicos, de empezar a crecer: vaya todo mi aliento, decisión y acompañamiento al Gobernador de la provincia en esta tarea que recién empieza”, observó.

Frente a la incertidumbre –apuntó- “lo mejor es avanzar; ayudar, hacer, hacer y hacer”.

“La labor legislativa ha ido construyendo -al igual que la mayoría de los estamentos ejecutivos- una nueva cultura hacedora que ha arrastrado la política; la Renovación ha arrastrado géneros, edades y se ha instalado en el corazón sobre todo de aquellos que estaban más alejados de la política, el sector independiente”, añadió.

También dedicó parte de su discurso a las políticas públicas ejecutadas para las nuevas generaciones “con nuevas líneas de difusión elevadas, términos muchas veces extraños a la política, hoy cada vez son más comunes y que nos han permitido instalar la herramienta importante de transformación y elevación social que es la educación”.

“Hoy es conmovedor ver niños y niñas de cuatro años y cinco años aprendiendo en los lugares más avanzados del saber y de la conciencia colectiva; y ellos nos enseñan a ser más empáticos, a discutir ideas, a concretar soluciones, es conmovedor ver que todo esto es una realidad en escuelas públicas de la provincia, con la estrategia de la robótica y nuevas herramientas metodológicas”, sostuvo.

Esa –para Rovira- “es la cuota de esperanza, de certitud y empuje con el que cerramos el año más difícil de la democracia misionera, argentina y mundial, firmes en la idea, en la concepción y en la acción de una provincia mejor”.