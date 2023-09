El ministro de Economía elogió el sistema educativo provincial. Resaltó a Silicon como un faro a seguir en el desarrollo de la economía del conocimiento. Indicó que el respaldo a las economías regionales potenciará la generación de empleo y abrirá nuevos mercados. La producción, el trabajo y la educación serán los ejes de su gobierno.

Luego de completar una intensa agenda de actividades y anuncios este lunes en Posadas, el ministro de Economía de la Nación Sergio Massa, en una entrevista exclusiva con El Periodista por Canal 12, analizó el modelo provincial y adelantó que buscará replicarlo en todo el país. Inspirado en el sistema de educación disruptivo misionero,”vamos a plantear que programación y robótica sean obligatorios en cuarto y quinto año la secundaria“. Además, aseguró que tanto las escuelas técnicas como las universidades, “tendrán carreras cortas con salida laboral para los pibes“, dijoel candidato a presidente por Unión por la Patria.

El titular del Palacio de Hacienda, aseguró que el mundo “está esperando que en la Argentina nazcan 350 mil programadores para contratarlos y nosotros tenemos que construir ese camino”.

También se refirió a Silicon Misiones, el polo de desarrollo tecnológico de la región: “es uno de los faros que debe mirar la Argentina como modelo de asociación entre la inversión en educación y la inversión en nuevas tecnologías“, resaltó el funcionario nacional.

Al respecto, explicó que para el desarrollo de la economía del conocimiento es importante contar “con la ayuda al sector privado para poner en marcha startups y lograr la incorporación de nuestros jóvenes a ese mundo del trabajo“.

Por este motivo, enfatizó que el sistema educativo provincial “es un faro donde mirar, así como la escuela de robótica fue un faro al que miraron muchos y hoy empiezan a replicar en las provincias“. En ese contexto, anunció que la producción, el trabajo y la educación serán los ejes centrales de su Gobierno y “la recuperación del ingreso será el motivo central en ese modelo de crecimiento“.

Massa participó en la entrega de 180 viviendas en el barrio Itaembé Guazú de Posadas. Foto: Lautaro Barrientos.

El valor del mandato misionero en el Congreso

El funcionario oriundo de la localidad bonaerense de Tigre también vaticinó que luego de las elecciones presidenciales, “el Congreso va a quedar muy abierto“. Por este motivo, Massa aseguró que a la hora de votar, cada misionero deberá pensar no solamente términos de un proyecto de país, “sino en la defensa de Misiones: el mandato misionero“.

En ese sentido, el ministro nacional destacó que los representantes a senadores y diputados de la Renovación Neo serán quienes defenderán la zona especial aduanera, el régimen de zona franca de comercio, los programas Ahora, los subsidios para las economías regionales y la eliminación de las retenciones. Además, remarcó que tanto él desde el ejecutivo, como los representantes de Innovación Federal, defienden “la educación pública gratuita de calidad y no la educación arancelada“.

En su visita a Silicon Misiones, Herrera Ahuad y Massa firmaron el convenio para la puesta en marcha del programa Insertar. Foto: Sixto Fariña.

Massa también aseguró que en las próximos elecciones se pone en juego la defensa de la convivencia. “No quiero vivir en un país donde se vendan armas en los supermercados“, planteó al referirse a una de las medidas que podría adoptar el candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei. Por eso, pidió a “cada mamá de Misiones que se lo cuente a su familia y lo analicen juntos“.

Dinámica de la economía de frontera

Al ser consultado sobre la economía de frontera que se desarrolla en la provincia, Massa dijo que desde Buenos Aires no se entiende esta realidad. Además, reflexionó que en este contexto “hay gente que puede despertarse y desayunar en un país y cenar en otro e irse a dormir en otro, en una vorágine casi de convivencia“. En ese sentido, agregó que “si no lo conoces, si no lo palpaste, si no recorres, no lo entendes“.

Por otra parte, comparó la realidad de Misiones con la de Tierra del Fuego y valoró su importancia estratégica. “son importantes para el desarrollo de la Nación por lo que representan en términos geopolíticos“, aseguró. De esta manera, remarcó que “Misiones es el brazo de la Argentina entrando al Mercosur“.

El Gobernador y el Ministro firmaron una serie de acuerdos. Foto: Gobierno de Misiones.

Los principales problemas del país

Más adelante, el ministro de Economía explicó que en la actualidad, Argentina tiene tres grandes problemas que resolver. Primero mencionó la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), “que es un ancla terrible para la economía porque cada vez que juntas dólares están condicionados al pago del FMI“. Además, agregó que para juntar dólares “el Fondo te impone recetas que lastiman a la gente”.

En segundo lugar, el funcionario aseguró que el país necesita vender más de lo que compramos. “Este año con la sequía perdimos 21 mil millones de dólares de ventas y eso decreció nuestra moneda porque no juntamos reservas“, indicó. De esta manera, vender más de lo que se compra significa “fortalecer nuestras reservas y hacer fuerte nuestra moneda para que la gente tenga crédito“.

Por último, el candidato presidencial enfatizó que el principal desafío del país es aumentar los volúmenes de producción. Precisamente, afirmó que en el caso de Misiones, cuanto más producción industrial tenga de té, yerba mate y foresto industria, “tendremos más trabajo para la gente“.

Paralelamente, enfatizó que este crecimiento brindará mayor competitividad con mejores precios internos. También, aseguró que replicará en un mayor volumen para exportar yerba mate a India por ejemplo. “Estos volúmenes en cantidad que te generan dólares para la Argentina“, valoró.

Por Ariel Pacheco . Canal 12