Por qué Erling Haaland no juega el Mundial de Qatar 2022. Qué pasó con el delantero de Noruega y de Manchester City.

Por qué Erling Haaland no juega el Mundial de Qatar 2022 es la pregunta que muchos fanáticos del fútbol se hacen por estas horas. El delantero de Manchester City, una de las principales figuras de este deporte a nivel global en la actualidad, no estará en la Copa del Mundo.

La Selección de Noruega no clasificó en las Eliminatorias de Europa de la UEFA (Unión de Federaciones Europeas de Fútbol). Más allá del esfuerzo del atacante de 22 años, 1.94 m. y 88 kilos, su país no pudo ingresar a la máxima cita, que se llevará a cabo en la capital Doha entre el próximo 20 de noviembre y el 18 de diciembre.

Por qué Haaland no juega el Mundial de Qatar 2022

Una lesión del goleador en el tramo final de las Eliminatorias de Europa fue determinante para haber fallado en el objetivo. Se trata nada menos que de la estrella del equipo, con Martin Ødegaard (volante ofensivo de Arsenal de Inglaterra, ex Real Madrid de España) como otro de los cracks del plantel profesional dirigido por Ståle Solbakken.

El torneo clasificatorio a la Copa del Mundo en el Viejo Continente consta de 55 Seleccionados afiliados a la UEFA, que es la entidad que organiza la competición. De acuerdo con los bombos basados en el ranking de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) y en otras cuestiones, los equipos se dividieron en 10 Grupos: 5 de 5 países y 5 de 6 Selecciones.Noruega acabó tercero en su Grupo y quedó afuera hasta del repechaje.

El sorteo deparó que la zona de Noruega fuera la G, que completaron Países Bajos, Turquía, Montenegro, Letonia y Gibraltar. Con la ex Holanda como la máxima favorita, el conjunto de Haaland apuntaba a conseguir el segundo lugar, que llevaba al repechaje posterior. Los cuatro restantes quedaban eliminados.

Sin embargo, Noruega no pudo obtener los resultados esperados y quedó tercero en el Grupo con 18 puntos, por detrás de Países Bajos (23) y Turquía (21). Por lo tanto, no jugará el Mundial de Qatar 2022. No obstante, hay esperanza para «El Androide» y compañía: a partir de la próxima Copa del Mundo habrá 48 países y ya no 32 como ahora, por lo que crecerán las chances de participar en su primer certamen de este tipo en mayores.

Las Eliminatorias de Noruega para el Mundial de Qatar 2022

Gibraltar 0-3 Noruega. Noruega 0-3 Turquía. Montenegro 0-1 Noruega. Noruega 1-1 Países Bajos. Letonia 0-2 Noruega. Noruega 5-1 Gibraltar. Turquía 1-1 Noruega. Noruega 2-0 Montenegro. Noruega 0-0 Letonia. Países Bajos 2-0 Noruega.