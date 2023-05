Después de las medidas que tomó el Ministerio de Economía para tratar de contener la escalada de precios y del dólar blue, un sector de la central obrera sumó a la CTA y de otros gremios para exigir un plus a los asalariados más atrasados.

Si bien en reiteradas ocasiones, desde la Casa Rosada -incluido el presidente Alberto Fernández- desestimaron que se vaya a decretar una suma fija para los trabajadores con salarios más atrasados contra la inflación, el IPC récord de abril reactivó los reclamos del kirchnerismo y parte del sindicalismo para otorgar ese extra.

El pedido fue encabezado por Pablo Moyano, líder de Camioneros, y el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), que agrupa a 50 gremios. Al pedido, al reclamo se sumaron Corriente Federal de Trabajadores (CFT), que lidera el bancario Sergio Palazzo, y la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky y Roberto Baradel.

“Sería importante para tener un aliciente más en el salario”, aseguró Moyano. Días atrás, Cristina Kirchner también se había mostrado en favor de este pedido. “Es necesaria una suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores”, sostuvo la Vicepresidenta.

Máximo Kirchner también impulsa esta iniciativa frente a la resistencia de un sector de la CGT. (Foto: Télam)

Desde la Corriente Federal de Trabajadores, en tanto, señalaron que el INDEC indicó que unos 18 millones de argentinos viven en la pobreza y que el promedio salarial del 62,2% de los trabajadores es de $91.881 por mes, lo que demuestra que el crecimiento solo está beneficiando a un sector minoritario de la sociedad.

Ante esto, desde el espacio sindical pidieron “plan de acción” que incluye: el pago de una “suma adicional” a los salarios negociados en paritarias, una “suma fija” para trabajadores fuera de convenio y el “congelamiento de precios” de un conjunto de productos de la canasta básica.

En sintonía, Roberto Baradel, dirigente de la CTA, aseguró que la suma fija no va en contra de las paritarias. “No es contradictoria una cosa con la otra. Hay muchísimos trabajadores que no tienen la posibilidad de que sus gremios tengan paritarias, o son trabajadores no registrados. (Si la suba) no es vía el Consejo del Salario, hay que aumentarlo a través de la suma fija que tengan la obligación todos de pagarla. Los que tenemos convenios no tenemos ningún inconveniente”, señaló

Por su parte, la CTA Autónoma también se mostró a favor de la propuesta ante la falta de respuesta por parte del Gobierno. Hugo “Cachorro Godoy, secretario general de esa central, aseguró: “Siguen sin aparecer medidas que tengan que ver con compensar ni siquiera mínimamente la tremenda regresión de ingresos de los sectores populares, ni mucho menos abriendo canales de diálogo y de búsqueda de respuestas a quienes venimos reclamando un aumento de emergencia para todos los trabajadores formales y de la economía popular y un salario universal para terminar con el hambre”,

En tanto, también impulsa esta iniciativa frente a la resistencia de parte de la CGT. El secretario general de Canillitas, Omar Plaini, aseguró: “Hay sectores que no llegan a fin de mes. Es ahí que pedimos la suma fija. No para invalidar las paritarias, de ninguna manera”.

Cuáles son los gremios que reclaman una suma fija ya

El Fresimona incluye a los sindicatos de camioneros, de mecánicos de SMATA, a los trabajadores viales, a los empleados de la industria del hielo, a los del vidrio, a los canillitas, a los ceramistas, a petroleros, químicos, petroquímicos, a los empleados de peajes del Sutpa, aceiteros, aeronavegantes, a los marítimos del SOMU, a los docentes universitarios del FEDUN, a los docentes del Udocba, a los portuarios del SUPA, a los textiles del SETIA, a los trabajadores de prensa de la Faptren, a los trabajadores del Sindicato de Aguas y Gaseosas Sutiaga, a la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) y a los choferes particulares, entre otros.

Por su parte, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) está integrada por los bancarios, los gráficos, los televisivos del SATSAID, los curtidores, los docentes del SADOP, los judiciales del Sitraju de Vanesa Siley, los jerárquicos del sector eléctrico de Carlos Minucci y los Trabajadores de la Seguridad Social, del SECASFPI, entre otros.

En tanto, la CTA de los Trabajadores está compuesta por los estatales de ATE, docentes de CTERA, Suteba y la CONADU, los metrodelegados del Subte, los actores y actrices, los empleados de telecomunicaciones y los cineastas, entre otros.

Qué trabajadores cobrarían la suma fija

Uno de los debates en el Gobierno es qué sectores cobraría la suma fija. El líder de Camioneros, la Corriente Federal y la CTA pretenden que la suma fija por decreto sea por única vez e incluya a los trabajadores no registrados y a los del sector privado que no superaron la inflación acumulada con sus acuerdos paritarios..

En tanto, Máximo Kirchner se diferenció de este planteo y pidió que todas las empresas del país paguen una suma fija de $30.000 por mes a sus trabajadores privados, a cuenta de futuros aumentos, como parte de las próximas paritarias, o como incentivo al empleo.

Ante el reclamo de diversos gremios, la CGT inició conversaciones con Sergio Massa sobre la posibilidad de dar por decreto una suma fija, pero solo para los sectores de bajos ingresos. Esto fue confirmado por el titular de UPCN y secretario adjunto de la central obrera, Andrés Rodríguez.

El pago de una suma fija sigue generando resistencia dentro de la propia conducción de CGT. Sin embargo, ahora la CGT lo avalaría, pero solo para los sectores de menores ingreso o trabajadores informales.

Según indicaron, se buscaría establecer piso de ingresos disociado del salario mínimo, pero que tuviera como referencia las canastas básicas. Esa base de ingresos que se había hablado con el Ministerio de Economía tendría como referencia los $140.000.