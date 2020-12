Un político, llamado Adolf Hitler Uunona, ganó los comicios regionales de Namibia y recibió casi 85 % de los votos para su partido Organización del Pueblo de África del Sudoeste (SWAPO), formación que ha gobernado el Estado de forma ininterrumpida desde su independencia de Sudáfrica en 1990.

Uunona prestó este miércoles juramento como administrador del distrito de Ompundja, ubicado en la región de Oshana, en el norte del país.

El político, de 54 años, afirmó en una entrevista al diario Bild que el hecho de que tenga este nombre «no significa que esté luchando por la dominación del mundo» y agregó que «no tiene nada que ver» con la ideología nazi.

El político afirma que fue su padre el que decidió llamarlo así, pero no cree que este «supiera lo que representaba el nombre ‘Adolf Hitler'». Uunona, quien luchó contra el apartheid, agregó: «Cuando era niño, para mí era un nombre absolutamente normal. No fue hasta la adolescencia que me di cuenta de que este hombre quería conquistar el mundo entero. No tengo nada que ver con todas estas cosas».

Además, explicó que usa su nombre completo solo en los documentos oficiales, mientras en las apariciones públicas suele omitir ‘Hitler’ y se hace llamar solo ‘Adolf Uunona’. El político reveló que su esposa también lo llama Adolf y explicó que este nombre no es raro en la excolonia alemana del suroeste de África.