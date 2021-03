El Frente de Todos apuntó que las dosis que transportaba Ricardo Cardozo en su vehículo particular no estaban registradas y solicitó al gobernador Gustavo Valdés que lo desplace de su cargo.

Después del escándalo por el “vacunatorio VIP”, otra polémica crece en la provincia de Corrientes. El Partido Justicialista local reclamó la renuncia del ministro de Salud provincial, Ricardo Cardozo, tras descubrirse que sorpresivamente llevaba 900 vacunas en un coche particular luego de sufrir un accidente de tránsito por un infarto.

De manera enfática, el bloque opositor exigió la dimisión de Cardozo por el traslado irregular de vacunas Sputnik V contra el coronavirus tras conocerse el incidente ocurrido este lunes. Y solicitó al gobernador de la UCR, Gustavo Valdés, brinde un informe a la Legislatura provincial acerca del lote de vacunas encontrado en el coche.

“Expresamos nuestra alarma y preocupación por el episodio protagonizado por el Ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, quien tras chocar con el vehículo particular en el que viajaba se descubrió que transportaba un lote de 900 vacunas anticovid-19. Con sorpresa observamos que la medicina no poseía ningún tipo de registro por lo que requerimos informes técnicos y oficiales al Poder Ejecutivo Provincial sobre la distribución de todas las vacunas contra el Covid-19 enviadas por el Gobierno Nacional”, señala el comunicado del Partido Justicia.

La bancada local del Frente de Todos apuntó que la decisión tomada por el ministro de transportar él mismo las vacunas “es poco clara” y “demuestra que un funcionario que transporta sin ningún tipo de documentación, ni protocolos sanitarios, ni de seguridad; tan valiosa mercancía para la sociedad”. Por lo tanto “no puede tener tan alta responsabilidad”, argumentaron.

“La sociedad reclama transparencia, responsabilidad e idoneidad para combatir la pandemia. Este tipo de acciones solo demuestran oscuridad, irresponsabilidad e ineptitud por parte de algunos funcionarios que evidentemente no están a la altura de las circunstancias”, concluyó el escrito.

El planteo fue formulado por diputados nacionales de Corrientes José “Pitin” Aragón; Jorge Antonio Romero; Nancy Sand; la senadora nacional, Ana Almirón; los senadores provinciales Martín Barrionuevo, Rubén Bassi, Víctor Giraud, Carolina Martínez Llano, Patricia Rindel; los diputados provinciales César “Tatin” Acevedo, Miguel Arias, Marcos Bassi, Alicia Meixner, José Mórtola, Félix Pacayut, Marcos Bassi, Marcos Otaño; junto a intendentes, concejales y dirigentes sociales.

El motivo del viaje de Cardozo, según confirmaron a Infobae fuentes oficiales, consistía en una reunión con el Comité de Crisis y el intendente de Goya, Ignacio Osella, por un brote de COVID-19 de 200 casos que se desató en dicha localidad, a raíz de una fiesta clandestina. En ese contexto, el titular de la cartera sanitaria decidió aprovechar su viaje a dicha localidad y llevó una partida de 900 vacunas contra el coronavirus. Se trata de 180 viales multidosis por 5 de Sputnik V con destino al Hospital Camilo Muniagurria.

Sin embargo, en el medio del traslado, Ricardo Cardozo sufrió una descompensación cardiovascular aguda y, a causa de ella, tuvo un accidente de tránsito en el que chocó con otro vehículo. Rápidamente, el funcionario (que tenía antecedentes coronarios) fue trasladado al Instituto de Cardiología, desde donde informaron que se encuentra lúcido, compensado y su estado de salud en proceso de evaluación.

Desde el gobierno de Corrientes buscaron comunicar que no hubo ninguna maniobra sospechosa en el traslado de vacunas y aclararon que las dos conservadoras que trasladaba el ministro estaban “correctamente preparadas y validadas por la empresa Droguería del Sud”, la empresa contratada por la administración provincial que está a cargo de la recepción, el almacenamiento y la distribución de las vacunas contra el COVID-19 en la provincia. Según la explicación oficial, no es necesario un vehículo refrigerado para efectuar el traslado.

“Las dosis viajaban con un motor de temperatura y hielo seco para mantener las condiciones necesaria por 36 horas. El propio ministro decidió el traslado”, fundamentó el ministro secretario de la Gobernación, Carlos Vignolo, y calificó el incidente apenas como un “situación desgraciada” debido al choque. “Nosotros no negamos este traslado de vacunas”, reconoció, y aseguró que el gobierno tiene un “remito de despacho y entrega”.

Un relato de “ciencia ficción”

De momento, según el Monitor Público de Vacunación, el registro online del Ministerio de Salud que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta hoy a las 6 AM Corrientes recibió un total de 69.700 vacunas de las cuales lleva aplicadas 32.051: 24.366 personas recibieron la primera dosis y 7.685 ambas.

Acerca de ese ritmo de inmunización, el senador provincial de Corrientes, Martín Barrionuevo, aseguró que el plan de vacunación “está muy demorado respecto al resto de las provincias” y que es el “segundo o tercer” con peor distribución. “Con una idea de voluntarismo que no vamos a resolver la vacunación más masiva de la historia”, apuntó.

“Sin el choque nunca nos hubiéramos enterado de esto. Me encantaría saber si fue la única vez que se hizo. Se dice que están vacunando en 15 municipios, de 70, y no hay publicación oficial con la población objetivo que se está trabajando”, agregó el legislador peronista, en diálogo con radio La Red. “La ausencia de transparencia es demasiado notoria y lo tenemos que revertir. Si el ministro de Salud tiene que llevar él mismo las vacunas es porque no está haciendo su trabajo. Están diciendo que el ministro se estaba ‘jugándose la vida’, hay que tener ciencia ficción para plantear las cosas en esos términos”, finalizó.