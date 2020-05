El Defensor del Pueblo Alberto Penayo participó en la cuarta sesión virtual del Honorable Concejo Deliberante de Posadas

En la misma, presentó lo siguiente:

– Proyecto de comunicación (580-D-2020): pedido de informe al Departamento ejecutivo municipal, detallando las acciones en garantía a la salud de las personas mayores, que se realizaron en la residencia de larga estadía «Santa Catalina», clausurada el 29 de abril.

– Proyecto de Declaración (581-D-2020): Beneplácito por la Declaración de ADPRA en relación al proceso de reestructuración de la Deuda Externa Argentina.

– Un pedido de pronto despacho (10 días) del expediente 1199-D-2018, referente a la incorporación de la figura del Defensor en la Ordenanza I- n° 45 que crea el Consejo Asesor de la Magistratura Municipal.

Adultos Mayores: Pedido de informe al Ejecutivo Municipal

El primer proyecto tiene que ver con un hecho sucedido la semana pasada en Posadas.

«Se procedió a la clausura de una residencia de adultos mayores, sobre Roque Pérez casi San Lorenzo; por orden de la Secretaria de Salud Pública, quien aparentemente remitió el pedido de clausura al Tribunal de Faltas y esta fue remitida (como no pudieron aparentemente por ser reincidente llevar adelante) se procedió al pedido de intervención de la justicia penal» inició Penayo la argumentación sobre el pedido de informe al Ejecutivo Municipal.

«Si tengo que juzgar desde el punto de vista de la formalidad a la acción, tengo que decir que me parece correcto. Me parece que es necesario que el Municipio no tenga más este tipo de sistema (irregular), que esté funcionando y que albergue el cuidado de nuestros adultos mayores. Por eso, pido el informe» sostuvo.

Luego, el defensor posadeño continuó «el Art. 222 inc. 17 de la Carta Orgánica Municipal (referentes a los adultos mayores) nos obliga y nos pone en una situación de permanente observación de este escenario. De la vida que se lleva adelante en estos organismos o instituciones, por más que sean irregulares: nosotros tenemos la obligación. En el 2018, a efectos de tener un panorama de esta realidad, conformamos un Observatorio para el Control y Gestión de estos hogares de adultos mayores».

Desde el Observatorio se llevaron adelante numerosos informes, que oportunamente fueron remitidos a todas las partes integrantes del mismo. Al respecto Penayo se refirió «la situación es muy compleja por el hecho de que ese Observatorio también fue integrado por el Ministerio de Salud Pública y la Municipalidad… se hizo también la invitación al Consejo de Adultos Mayores de la provincia, Desarrollo Social, se convocó al ANSES, al IPS, y se conformó. Y se trabajó y remitió informes a todos los organismos, a los efectos de que justamente esta situación no se produjera. Que se trabajara, que se instara a que este organismo de alguna manera blanqueara la situación, pero no solamente que digan “estoy de manera irregular” sino que vaya hacia un proceso de regularización».

Ante los ediles, el defensor expuso la Resolución n° 899 recientemente remitida por el Ministerio de Salud de la Provincia, » solicitamos al Ministro que nos facilitara cuál es el protocolo para que nosotros sigamos trabajando en el control. Que no lo hicimos hasta ahora, pero que me parece esencial que tomemos posición”.

Uno de los puntos dice, «prohibir el ingreso a toda persona que no trabaje en la residencia, proponer alternativas de llamadas y video llamadas telefónicas». Y describe las imágenes que recibió vía telefónica el día del procedimiento en el geriátrico» ingresa la policía con algunas personas no identificadas, que caminaron y pusieron en situación de riesgo la vida de los adultos mayores, que son ocho… es una situación compleja».

«Reitero, no digo que este mal hecho el procedimiento, no cuestiono la cuestión formal, pero el tiempo es lo que voy a cuestionar. Nos dicen desde la OMS lo que tenemos que hacer, el presidente de la Nación en asesoramiento constante con el equipo de médicos de la Argentina más prestigiosos, el CONICET, todos… Entonces nosotros no podemos tomar una decisión de estas características por el efecto de tipo institucional político, me parece que acá debemos tener mucha consistencia en el accionar como institución. Nosotros desde nuestro lugar lo vamos a hacer y pido el acompañamiento al pleno a efectos de que se pueda tratar rápidamente este pedido de informe al área que corresponde, que es la Secretaria de Salud Pública de la Municipalidad de Posadas» aseveró el ombudsman.

Y adelantó » la próxima semana voy a convocar nuevamente al Observatorio, veré de qué manera nos podemos contactar y dejo también explicitada la invitación a la Comisión de Salud de la legislatura, a efectos de que participe»

Beneplácito por el apoyo de ADPRA al presidente Fernández en la renegociación de la Deuda Externa

En referencia a la decisión que tomó la Asociación de Defensores del país, de fijar una postura clara; Penayo (quien forma parte de la misma) sostuvo «quiero centrarme en estos dos puntos.

Primero, «en un contexto de emergencia sanitaria como el que vivimos hoy, el Estado necesita aún más recursos para salvaguardar los derechos humanos en medio de una pandemia y hacer frente a las consecuencias que genera la cuarentena, única vacuna al día de hoy para el virus generado por el Covid-19 sobre la economía de la Argentina».

El otro punto es «hacemos propios los enunciados emitidos por la Organización de las Naciones Unidas, la oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Económica por América Latina y el Caribe, que resalta la necesidad de paralizar, suspender o aliviar la deuda externa a fin de resguardar recursos que permitan el gasto público de emergencia prioritaria en otros gastos, sin poner en mayor riesgo todos los derechos humanos».

Agregó entonces, profundizando » ¿Qué implica la reestructuración de la deuda?

Significa un ahorro, que va a ir del 2020 al 2025, de treinta y cuatro mil cien millones. Que significan: 2.9 millones de respiradores, 10,4 años de asignación universal por hijo, 439,9 millones de tarjetas alimentar,219,8 millones de IFE, 205,9 veces el presupuesto de las becas PROGRESAR, 12,9 meses de jubilaciones y pensiones totales».

En resumen, agregó «no podemos nosotros no tener una postura clara como Asociación de Defensores… y nosotros acá desde la ciudad de Posadas a través de esta Defensoría y con el acompañamiento de ese honorable pleno al cual considero esencial… también marcar un camino».

Incorporación de la figura del Defensor al Consejo Asesor de la Magistratura Municipal

Durante la cuarta sesión del HCD, además Alberto Penayo solicitó el pronto despacho para un proyecto de Ordenanza 1199-D-2018, que está en la Comisión de Legislación hace dos años. El mismo propone agregar un inciso (“e”) a la Ordenanza I- n° 45 referente a la creación del Consejo Asesor de la Magistratura Municipal, integrando la figura del Defensor del Pueblo en el mismo.

“Se torna necesaria la participación de la Defensoría como organismo contralor de la actividad administrativa y legal del municipio y de sus órganos de gobierno como son el Departamento Ejecutivo y el Departamento Deliberativo” reza el proyecto.

“La Defensoría, en tanto promotor y defensor de los DDHH debe poder participar en la elección de quienes aplicarán el conjunto normativo de las disposiciones creadas en orden a las competencias otorgadas por la Carta Orgánica Municipal a sus dos órganos ya mencionados” cerró el defensor posadeño.