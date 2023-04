En vivo por Radio 33 ( 97.3 Posadas – 102.3 Iguazú y 99.5 Oberá ) la dirigente renovadora Paula Franco analizó junto al periodista Alberto Iwanczuk, en el programa Encendidos, la política actual renovadora, las acciones de cara a la gente. Dijo que son la única alternativa porque crean un escenario futuro inclusivo, evolucionado de cara a los jóvenes para que nuestros hijos tengan una provincia mejor. Valoró el accionar de la fórmula renovadora Passalacqua-Spinelli.

«Desde los inicios de la renovación hay mujeres y hoy conformar una mesa de mujeres funcionarias donde una de las que conformaba era mi mamá; y a muchas grandes dirigentes las conozco desde chica, para mi son un ejemplo, un ideal a seguir», indicó Franco al tiempo que aclaró que «siempre pienso que para mi no hubo opción, desde que soy muy chica me toco acompañar a mi papá a reuniones importantes que se realizaban en la casa de gobierno».

Paula Franco es una joven dirigente del FR, abogada y contadora. Proviene de cuna política ( su padre, Orlando Franco fue Presidente de Vialidad Provincial y dos veces intendente de Posadas con una muy alta imagen y a posteriori diputado provincial. Y su mamá Tequi Duarte, también reconocida funcionaria renovadora muy ligados al escenario político de la Renovación.

«En la provincia de Misiones, esta visión de estar siempre al frente recepcionando lo nuevo, hace que sé incluya lo que es la educación disruptiva, la robótica, la innovación y tecnología», continuó Franco

Consultada sobre la fórmula de la renovación que competirá en los comicios del próximo 7 de Mayo, Franco evidenció estar contenta. «La fórmula me representa. Lucas ( Spinelli ) me representa, en mi amigo tiene empuje, esta a lado de la gente, los dos somos iguales, recorremos el interior, nos pasamos datos. Y a Hugo Passalacqua lo conozco desde chica, siempre al lado de la gente, fue gobernador en una provincia bien, con un país que no andaba tan bien. Y a nosotros nos fue bien. Alguien que tiene un montón de empuje, y Lucas la humildad y juventud. Ambos con conocimiento para seguir, y no hay mejor opción para el 7 de mayo».

Sobre el mensaje a la ciudadanía para las elecciones, Franco explico que «el mensaje es que confíen en nosotros que vean nuestro trabajo, somos personas que asumimos un rol por voluntad y elección, con un trabajo y esfuerzo, hay un equipo grande detrás y estamos siempre disponibles», sostuvo.

Para finalizar, Paula Franco destacó que «hoy somos la mejor opción, el Frente Renovador es la mejor opción para Misiones para seguir creciendo de manera ordenada y tranquila, sin estar hablando todo el tiempo de política, el FR busca soluciones, estar al lado de la gente y creando un escenario futuro inclusivo, evolucionado de cara a los jóvenes para que nuestros hijos tengan una provincia mejor siempre», dijo