El gobernador entregó 121 instrumentos de regularización dominial en el playón del barrio San Antonio de Azara. La actividad se enmarca en el programa Mi Título.

El gobernador Hugo Passalacqua entregó 121 documentos de regularización de tierras a familias de dos localidades del sur misionero. En total, se otorgaron nueve títulos de propiedad y 112 permisos de ocupación, para Azara y Concepción de la Sierra. La actividad se realizó en el marco del programa Mi Título, impulsado por la Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras.

En el acto, el mandatario contó que la creación del programa Mi Título surgió para agilizar los trámites de regularización dominial. “Al entregar un título, es como si una familia pasará de ser suplente a titular en su propio hogar. Durante años se vive en un lugar que es suyo, pero sin el respaldo legal que lo confirme. Ahí es donde el Estado debe actuar, con toda su capacidad y su lado humano, para estar cerca de la gente”, enfatizó.

“El documento fortalece ese espacio como propiedad familiar”

“En este tiempo de Adviento, es oportuno recordar el amor al prójimo y la solidaridad, porque nadie se salva solo. Nos salvamos todos juntos, como lo demuestra esta hermosa comunidad de Azara reunida hoy”, comentó. Agregó que el documento fortalece ese espacio como propiedad familiar “para ustedes, sus hijos y las generaciones que vendrán”.

Respecto al significado de la fecha, expresó que le da “una gran satisfacción, en estos días previos a la Navidad, que cada familia pueda volver a su hogar, a su chacra, con un papel que convierte ese lugar en suyo para siempre”. También agradeció “la oportunidad de ser gobernador en estos momentos de felicidad profunda que me da poder ayudar al prójimo. Son instancias especiales para todos en un contexto nacional muy complejo. Aun así, el Estado actúa para devolverles una sonrisa”.

Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras, Daniel Behler, explicó que desde su área se impulsa la regularización dominial mediante el programa Mi Título, que agiliza los trámites. Aclaró que el permiso de ocupación es el primer paso y “quienes lo reciben están cerca de la meta, que es el título de propiedad. Para lograrlo hay que persistir y completar los requisitos; nuestra función es facilitar, no obstaculizar”. Informó que en los últimos dos años se entregaron más de tres mil documentos de regularización.

Trabajo en territorio y avance de gestiones

Mientras, el intendente de Azara, Rodolfo Kuinaschuk, agradeció al gobernador Passalacqua por su permanente atención y apoyo. Además, felicitó a los vecinos que recibieron su permiso de ocupación, al que describió como “el primer paso hacia el título de propiedad, que es lo mejor que puede tener una familia sobre su terreno”.

En tanto, Pablo Didolich, uno de los vecinos que recibió un permiso de ocupación, agradeció a las autoridades provinciales y municipales por el trabajo realizado para regularizar la tenencia de la tierra, una necesidad que según él afecta a muchos desde hace décadas. “En mi caso, son cerca de 40 años esperando. Agradezco a Dios y a todos los que hicieron posible que hoy tengamos este documento, que nos da una gran satisfacción”, declaró.

En el acto también estuvieron presentes, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el intendente de Concepción de la Sierra, Hugo Humeniuk y el director de Tierras de Misiones, Rubén Sales.

Procesos de regularización en marcha

La entrega se enmarca dentro del Programa Mi Título, que junto al Programa de Regularización Dominial del IPRODHA, avanza en la seguridad jurídica de familias en la provincia. En Azara, el municipio con la mayoría de beneficiados, se trabaja en el proceso de regularización en áreas específicas como los lotes 248, 249 y 250. Al mismo tiempo se avanza en la regularización de lotes en el área turística Puerto Mauri, ubicada a 7 km del casco urbano, donde residen numerosas familias en terrenos fiscales.

De acuerdo a la subsecretaría, la obtención del título de propiedad brinda a las familias estabilidad y seguridad, y les permite acceder a créditos y realizar mejoras en sus viviendas. En un plano más amplio, la iniciativa promueve el desarrollo económico y la estabilidad del municipio.