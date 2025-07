El Gobernador encabezó el acto central en Leandro N. Alem. Pidió construir en base al amor, fraternidad, el respeto. “No es momento para el odio, las generaciones nuevas nos están mirando”, alertó.

Este miércoles 9 de julio se celebra el 209° aniversario de la Declaración de la Independencia de Argentina. En Misiones, el acto central se realizó en Leandro N. Alem y fue encabezado por el gobernador Hugo Passalacqua.

La actividad se llevó a cabo sobre la avenida Belgrano, entre las calles Lanusse y Alvar Núñez de la ciudad. Estuvieron presentes, además del primer mandatario provincial, el vicegobernador Lucas Romero Spinelli, la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori; el presidente de la Legislatura Oscar Herrera Ahuad y el intendente local Matías Sebely.

En su discurso, Passalacqua rememoró el comienzo de la patria argentina con la “ida del doctor Manuel Belgrano a España para estudiar Derecho, cuando estalla la Revolución Francesa. Ese gurí escucha la palabra libertad, igualdad y fraternidad y con eso vuelve a Buenos Aires a difundir esas palabras desconocidas”.

Luego, en la Asamblea del año 1813 “había que constituir la Nación, pero fue un fracaso terrible porque los diputados que venían por esta zona fueron rechazado por Buenos Aires, ni siquiera los inscriben”.

Ya en 1815, “José Gervasio Artigas convoca a Misiones, Corrientes Santa Fe y Entre Ríos para resolver la Independencia en Concepción del Uruguay, que es preexistente a la declaración nacional con nueve diputados misioneros, muchos de ellos paisanos guaraníes”.

“Eso obliga a Buenos Aires a convocar a otra asamblea”, que sucedió en Tucumán en 1816. En ese entonces, Misiones no envió diputados porque “tan rebeldes y pioneros somos los misioneros que ya habíamos declarado varios meses antes (del 9 de julio de 1816)”, explicó el mandatario.

Al referirse al liderazgo de José de San Martín, en ese momento gobernador de Cuyo, resaltó que la declaración de la Independencia “libre de cualquier potencia extranjera” fue fundamental para “liberar el continente”. Y resaltó que, en declaración, las Provincias Unidas del Río de la Plata “constituyen la primera fuerza”.

Por eso, “el poder central debe entender que las provincias son preexistentes a la Nación”, expresó. En efecto, “siempre pedimos a la administración nacional el respeto a las provincias”.

“Las nuevas generaciones nos están mirando”

Passalacqua reivindicó que el Gobierno de Misiones “siempre se va a plantar para defender los intereses del pueblo misionero, con diálogo y concordia”.

“Debemos quitarnos odios larvados que aparecen, palabras mal dichas, grietas, peleas inútiles; se puede hacer lo mismo respetuosamente”, indicó en otro tramo de su discurso. “No vale la pena, no es momento, no lo es nunca. Uno puede saber cómo comienza una atmósfera de odio, lo que no sabe es cómo termina“.

“Hay que construir en base al amor, la fraternidad, el respeto, la igualdad de oportunidades, ser austeros y ejemplares. Las generaciones que vienen nos están mirando qué hacemos“, enfatizó.

Luego, Passalacqua citó el poema Conjetural de Jorge Luis Borges:

Zumban las balas en la tarde última.

Hay viento y hay cenizas en el viento,

se dispersan el día y la batalla

deforme, y yo Francisco Narsiso Laprida, huyendo con mi carruaje oigo los cascos

de mi caliente muerte que me busca con jinetes.

Al fin me encuentro

con mi destino sudamericano.

Ya el primer golpe,

ya el duro hierro que me raja el pecho,

el íntimo cuchillo en la garganta.

“Así terminaron los tiempos de odio de aquella época, no lo repitamos”, pidió el Gobernador. “Estemos juntos, cuidémonos entre todos, seamos felices, disfrutemos de la maravilla de Misiones en paz, en concordia, cuidando la identidad misionera ante todo”.

Por su parte, el intendente Sebely consideró que el mensaje en este día es el de “estar unidos” en un contexto social nacional complejo. “Hay que sacarse las banderas políticas y ponerse la bandera que es la celeste y blanca”, dijo.