Los haberes estarán disponible el martes 30 de septiembre.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció a través de sus redes sociales, que el martes 30 de septiembre estará disponible el pago de haberes a estatales activos y pasivos de la administración pública.

“Informo que el martes 30 de septiembre estarán acreditados los haberes de los trabajadores activos del Estado provincial y de los jubilados, pensionados y retirados del IPS, con los aumentos salariales correspondientes”, publicó el mandatario.

Para los trabajadores activos, el incremento totaliza un acumulado promedio del 5,1%, dividido en dos tramos: 2,5% que ya fueron efectivos en julio y agosto más ahora otros 2,5% adicionales para el tramo septiembre-octubre.

En el caso de jubilados, pensionados y retirados, el aumento será mayor, con un total acumulado del 6,1%, también en dos tramos como los activos.

El valor del equilibrio fiscal para el pago de haberes

El Gobierno de Misiones, habitualmente abona en tiempo y forma a los trabajadores activos y pasivos de la administración pública. Es algo que casi no sucede en el resto del país, ya que, en algunos casos, los empleados cobran días más tarde de comenzar el mes.

Esto es posible gracias al equilibrio fiscal que mantiene hace más de 20 años la Provincia de “no gastar más de lo que ingresa”. En efecto, invierte en salud, educación, bienestar social y recurso humano local.