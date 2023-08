Residentes de 23 especialidades recibieron esta semana su diploma de egreso de las Residencias del Parque de la Salud 2023, en el Salón Eva Perón del Parque del Conocimiento. Del acto participaron autoridades provinciales como el Vicegobernador, Dr. Carlos Arce, el Ministro de Salud provincial, Dr. Oscar Alarcón, como así también Natalia Rodríguez, Directora de Coordinación General de la Fundación Parque de la Salud, el Dr. Miguel Dictar y la Cra. Lidia Rywaka, Director Ejecutivo y Gerente del Hospital Escuela respectivamente; autoridades de los hospitales de la provincia, amigos y familiares de los egresados.

En este sentido, el Vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Arce, destacó la importancia de la calidad humana e infraestructura con la que cuenta el Parque de la Salud, y cómo esto cambió el flujo de estudiantes en los últimos años: “Son 60 egresados de 23 disciplinas distintas, de diferentes provincias e incluso otros países, lo que invirtió con los años el flujo de médicos en la región. Antes teníamos que ir a otras provincias a estudiar para especializarnos, y hoy vienen de muchos lugares no solo por la calidad humana sino por la infraestructura que se les puede ofrecer con los hospitales que tenemos en nuestra provincia.”

Por su parte, el Ministro de Salud de Misiones, Dr. Oscar Alarcón, mencionó: “la provincia de Misiones en los últimos años se ha vuelto un enorme lugar de formación de recurso humano calificado con nuestros hospitales escuela de toda la provincia: Materno Infantil, Hospital de Agudos, Hospital Pediátrico, como así también Eldorado, Iguazú, Oberá. Lugares donde se forman pediatras, clínicos, traumatólogos, especialistas en otras que son de mayor complejidad; eso ha inundado la provincia de profesionales.”

El Diputado provincial Jorge Martín Cesino hizo hincapié en la importancia de acompañar desde la Cámara de Representantes de la provincia a los nuevos profesionales: “Realmente hoy es de mucha felicidad que desde la Cámara podamos acompañar a la formación y desarrollo, y sobre todo que los médicos vuelquen su conocimiento al cuidado y la protección de los misioneros y misioneras.” Cabe destacar que las residencias fueron establecidas como política sanitaria nacional y reguladas en Misiones por la Reglamentación Sistema Provincial de Residencias de las Ciencias de la Salud Ley XVII- Nº75.

En la misma línea, Natalia Rodríguez, Directora de Coordinación General de la Fundación Parque de la Salud, resaltó también el acompañamiento en la formación tanto personal como profesional desde las diferentes instituciones: “Después de tres años duros y difíciles de mucho aprendizaje, donde nosotros desde el Parque los vemos día a día aprender y ser acompañados y contenidos por los equipos de todos los hospitales, es un gran valor agregado en lo personal para cada uno y para el sistema sanitario de toda la región.”

Desde el Hospital Escuela, el Director Ejecutivo Dr. Miguel Dictar, destacó la incorporación de nuevas especialidades a las residencias “Estamos muy contentos. Se incorporaron las especialidades de emergencia, cardiología infantil y cardiocirugía; para nosotros es muy importante ampliar las especialidades de la provincia.”

El acto de egresados se llevó a cabo en el Salón Eva Perón del Parque de Conocimiento. Para la apertura participó la Banda de la Penitenciaría de Misiones con un show musical de bienvenida, y para el cierre el Grupo Andresito deleitó a los presentes también con un show musical. Tatiana Cabaña, Coordinadora del Dpto. Docencia e Investigación del Hospital Escuela, hizo énfasis en la calidad educativa: “Misiones tiene una calidad educativa en materia de salud. Además de contar con hospitales de alta complejidad, muchos se quedan en la provincia y otros se irán para otros lados. Pero como dicen los residentes, su corazón siempre va a estar acá.” Para finalizar, expresó: “Con este acto reconocemos a los profesionales que eligieron nuestra Provincia y sistema de salud para formarse como especialistas, que han llegado a esta etapa de finalización para aportar lo aprendido a la sociedad”.

Por su parte, los residentes egresados también compartieron unas palabras sobre su experiencia en el Parque de la Salud. Nadia Valenzuela, residente del Hospital de Pediatría “Dr. Fernando Barreyro”, expresó: “El hospital pediátrico tiene excelentes profesionales desde la parte humana hasta la técnica. Manejamos los pacientes de toda la provincia, mi idea es volver y formar parte del plantel.” Johanna Monaje, residente del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Escuela, resaltó la calidad del equipo de dicho servicio: “el equipo, la tecnología y los profesionales que hay, realmente me dieron una formación de primer nivel.” Por último, Fátima Escobar, proveniente de Paraguay, expresó que conoció el Instituto Misionero del Cáncer: “es el lugar que opté para crecer y puedo decir que crecí no solo como profesional sino como persona. Me siento muy feliz.”