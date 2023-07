Reclaman 30% de julio a septiembre, bono por $60.000 y mejora del 10% para el convenio pasado. Los empresarios ofrecieron 30% en tres cuotas, sin adicionales. Máxima tensión. La segunda etapa del plan de lucha es una huelga nacional por 48 horas este jueves y viernes.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) activará este jueves la segunda etapa del plan de lucha dispuesto en la revisión paritaria. Así lo definió esa conducción gremial luego de que fracasara la sexta audiencia por el pacto salarial donde el gremio exige un 30% de incremento para el tramo julio/septiembre, 10% de mejora para el conveniotrimestral que venció el 30 de junio y un bono por el “Día del Trabajador y la Trabajadora Metalúrgica” en valor de $60.000.

Las seccionales de todo el país siguieron las deliberaciones con los empresarios y ya entrada la noche, ante la consulta de BAE Negocios reflejaban que “o hay acuerdo o vamos al paro”, en relación a la huelga que por 48 horas se inicia este jueves. Interrogante sobre qué actitud definirá el Gobierno, que ante el paro y movilización del martes no aplicó la Conciliación Obligatoria, tregua forzada que también marca la tónica oficial respecto a los conflictos entre sindicatos y empresas.

El desarrollo de la mesa paritaria se extendió durante casi 10 horas en las oficinas de la sede Congreso de la cartera laboral ubicada sobre la avenida Callao. Allí debatieron la representación sindical, encabezada por el titular de la UOM Abel Furlán, y los ejecutivos de las cámaras empresariales Adminra, Afac, Camima, Afarte, Caiama y Fedehogar.

Por estas horas la ministra de Trabajo Kelly Olmos desarrolla labor en la reunión del G20 laboral que se realiza en la India, informada al tanto del perfil de la pulseada resaltaron en su cartera. Antes de partir había admitido que la negociación metalúrgica iba a ser complicada. “Mi mirada es la necesidad del sostenimiento de este sistema de negociación. Digamos la verdad, cada parte defiende sus intereses con vigor pero lo importante es que se alcanzan acuerdos. Y la UOM viene negociando periódicamente y suscribiendo los acuerdos con mayor o menor tensión”, analizó la ministra.

Esta negociación abarca a 235.000 trabajadores y trabajadoras registrados en todo el país.

La maratónica mesa salarial hizo que Furlán no participara del acto donde la CGT respaldó al binomio oficialista Sergio Massa-Agustín Rossi, de cara a las elecciones. En su lugar estuvo en Azopardo Osvaldo Lobato, titular de la UOM San Martin y secretario administrativo de la cúpula metalúrgica nacional.

Todo es político

En cuanto a que la puja metalúrgica reafirma el precepto de que “toda paritaria es política” el secretario de Desarrollo Productivo José Ignacio de Mendiguren ofreció datos duros. “Se nos filtró una empresa metalúrgica en particular, que estaba en contra de todo el resto, y que hizo fracasar esta negociación, una empresa monopólica casi, pero que no es el conjunto de las pymes” dijo en diálogo con la TV Pública el martes infiriendo que se refería al grupo Techint.

“Las pymes argentinas tenemos claro que el salario no es sólo costo, el salario es el motor del mercado. Pero el gobierno, ¿qué hizo? ¿ha congelado las paritarias? Nada que ver. Convocamos al consejo del salario, convocamos a las paritarias. Ahora estamos viendo si lo hacemos por períodos más cortos, porque no es lo mismo una inflación anual de índices bajos que estos índices. No es que aceptamos esta realidad, porque ojo, otros veces te la aceptaban”.

