El orfebre Juan Carlos Pallarols quien desde el regreso a la democracia es el responsable de confeccionar los bastones presidenciales, mencionó una anécdota con el candidato a presidente Javier Milei que ocurrió dos años atrás. Carlos Maslatón, quién es uno de sus clientes, le recomendó: “Invitalo a comer a Milei así te cuenta qué es lo que está haciendo”.

El orfebre aceptó la propuesta y se comunicó con el líder libertario para consultarle sobre la posibilidad de hacer la reunión. A lo que el actual candidato -según Pallarols- le respondió: “Sí, pero hablá con mi hermana y arreglá con ella”.

Al llamarla para definir los detalles de la cena, la respuesta de Karina Milei sorprendió a Pallarols. “Está bien, pero te voy a dar un numerito para que me deposites dos mil dólares”, le respondió la mujer por lo que el orfebre decidió suspender del plan del posible encuentro.

Un pedido que llamó la atención y que desató la furia del candidato libertario

En una de las cenas que suele organizar en su taller, Pallarols reveló una charla telefónica que tuvo con Milei un tiempo atrás y habló de un curioso pedido que le hizo el candidato para que la vara de mando contenga una “melenita de león”, en alusión al animal con el que se identifica.

Al no estar definido aún quién será el presidente de Argentina por los próximos cuatro años, el orfebre prefirió no comentar si cumpliría con ese presunto pedido o no, e indicó que “prefería respetar el proceso electoral”, aunque aclaró que sería un tema a conversar con quién resultara elegido.

El orfebre Juan Carlos Pallarols, con el bastón de mando que confeccionó antes de las elecciones de 2015, en la que fue electo Mauricio Macri.

Sin embargo, el economista y candidato por La Libertad Avanza salió rápidamente a desmentir que hubiera tenido ese contacto o llamada, a través de sus cuenta en redes sociales: “Tremendo mentiroso”, fue la expresión con letras mayúsculas que el economista posteó en su mensaje, comenzando así con la réplica a aquellas declaraciones que había hecho el reconocido orfebre.

“No saben siquiera armar una mentira. Siendo yo un bilardista fanático jamás me pondría la vestimenta de ganador hasta que no termine el partido…”, señaló Milei en alusión a los reiterados dichos sobre su fanatismo hacia el célebre exdirector técnico del seleccionado argentino de fútbol que fue campeón en México 1986.

Finalmente, molesto por la situación, Milei señaló que no quiere saber nada con Pallarolls: “Frente a esta mentira, en caso de ganar pediré de manera explícita que mis atributos no los haga Pallarols”.

¿Quién hará el bastón presidencial?

Consultado sobre si alguna vez se había negado a realizar un bastón presidencial, el reconocido orfebre comentó: “No, yo respeto la voluntad del pueblo”. Además, sostuvo que desde la llegada de Raúl Alfonsín al poder en 1983, les hizo la vara de mando a todos los presidentes que estuvieron hasta ahora.

