Un jubilado de Jardín América es el millonario ganador de la Poceada Misionera. Tenía un ticket con números fijos que jugaba desde los inicios del juego, pero una señal lo hizo detenerse en otra Agencia Oficial y confeccionar una jugada “loca”, con números al azar, que en forma automática emite la máquina. “Y esa fue la que me trajo suerte en el Sorteo 3787”, dijo, emocionado el hombre que, si bien no tiene definidas las acciones a realizar con los 222.611.792 pesos, pretende pagar cuentas y disponer de una fracción de dinero para viajar con su familia.

Contó que apuesta con frecuencia, y ya en otras dos oportunidades fue beneficiado con el segundo y tercer premio.

Añadió que posee una boleta fija que fue elaborada con números de patentes. El lunes, “la jugué en otra agencia. Andaba a las apuradas, haciendo trámites y me detuve en una segunda agencia, la 335, porque se me ocurrió hacer una jugada loca, que pedí en el mostrador. Y esa fue la que me trajo suerte”.

Al día siguiente, como había escuchado rumores que el premio mayor cayó en el pueblo, se acercó hasta la agencia en horas de la noche, pero ya estaban por bajar las persianas. De todos modos, un empleado le facilitó el extracto y pudo ver el resultado. “El joven se agarró la cabeza y yo llegué a la casa llorando, un poco por lo mal que iban algunas cosas, pero también por la emoción de haber sido el ganador de semejante monto”. Enseguida, su esposa le hizo ver que “después de los malos momentos, siempre aparecen cosas buenas”.

Cabe señalar que este fue el segundo monto en importancia entregado por la Poceada Misionera tras el pozo récord de 300 millones que se adjudicó un apostador de Bernardo de Irigoyen el pasado 20 de marzo.

El pozo estimado para el sorteo del jueves 25, es de 16.870.000 pesos.