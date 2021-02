Así lo afirmó el director de la Oficina de Capacitación y Empleo de la Municipalidad de Montecarlo, René Anders, quien además presentó el testimonio de un joven, que se encontraba desempleado y actualmente trabaja mediante el Programa Potenciar Joven (Herramientas) en el área de mantenimiento del parque Juan Vortisch de Montecarlo.

“Guillermo está cumpliendo con su contrato trabajando en una institución y estamos muy contentos que a través de la Oficina de Capacitación y Empleo de Montecarlo pudimos hacer de nexo entre estos programas que se articulan del Estado para llegar a jóvenes y no tan jóvenes de nuestro pueblo. Nuestro deseo es seguir activando con más Programas y llegar a la mayor cantidad de personas de Montecarlo para que tengan un beneficio como este: herramientas para poder seguir trabajando y construyendo un Montecarlo más lindo y mejor”, dijo Anders.

Por su parte Guillermo Carballo, beneficiario del Programa, expresó: “Salí beneficiado en el Programa Potenciar Joven y me entregaron herramientas. Ahora estoy cumpliendo mi contrato que es trabajar. Ahora estoy cumpliendo los horarios que me dan desde el Programa acá en el Parque para hacer varios trabajos dentro del parque como podar el laberinto, arreglar los juegos de los chicos y mantener limpio el parque. Yo devuelvo con trabajo esa posibilidad que me dio el Estado de tener herramientas. Salí seleccionado entre 370 proyectos de todo el país y de Montecarlo gané solo yo”.

Potenciar Inclusión Joven es un nuevo programa para promover derechos y acompañar a jóvenes de 18 a 29 años, a través de distintos proyectos productivos, comunitarios, culturales y de formación laboral.

Para más información acercarse a la Oficina de Empleo de Montecarlo de 7 a 12 horas Área en el Ex Edificio EPET N°11, Av. El Libertador 1274, Montecarlo – Misiones.